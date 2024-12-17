Здебільшого рухається по найпростішому, найочевиднішому маршруту: тече згори вниз та оминає перешкоди. Це не значить, що нібито передбачуваний хід історії не можна змінити. Лиш для цього потрібні великі зусилля. Як з водою: міняти рельєф, будувати загати чи альтернативні річища — важко, але можливо.

Читайте також: Чому "пророчі" обкладинки The Economist будуть популярними Іноді річка змінює визначений рельєфом маршрут не через цілеспрямовані зусилля, а через неочікувані надмірні опади з неба. В історії теж все може піти геть інакше, ніж мало б, з "волі неба".