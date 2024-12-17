Про роль людей і "волі неба" в історії
Історія — як лінива вода
Здебільшого рухається по найпростішому, найочевиднішому маршруту: тече згори вниз та оминає перешкоди. Це не значить, що нібито передбачуваний хід історії не можна змінити.
Лиш для цього потрібні великі зусилля. Як з водою: міняти рельєф, будувати загати чи альтернативні річища — важко, але можливо.
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Іноді річка змінює визначений рельєфом маршрут не через цілеспрямовані зусилля, а через неочікувані надмірні опади з неба. В історії теж все може піти геть інакше, ніж мало б, з "волі неба".
Сподіватися лише на "небо", якщо прагнеш змін — наївність і безвідповідальність, за які доводиться багато платити. Але й не враховувати його — пиха, яка може коштувати дуже дорого.
Про автора. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України.
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