Зеленський боїться і не має сміливості проводити незалежну від США політику. Тобто, після Мюнхенської конференції ми маємо всі перспективи дізнатися, що він погодився на ту капітуляцію, яку вже видурив Путін у Трампа.

Якщо дивитися з цього ракурсу, то зрозумілими стають останні санкції РНБО.

Це зачистка з метою не допустити протестів проти капітулянтської політики Зеленського. З цієї ж точки зору зрозуміла угода на купівлю російського реактора — останній хапок грошей перед втечею.

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Зрештою, повернімось у березень - квітень 2022-го і пригадаємо, як закрили мовлення "Прямому", "Еспресо" та "5 каналу". Це сталося 4 квітня — через день після того, як три канали першими оприлюднили відео вбитих у Бучі людей. І згадаємо, що саме ці масові вбивства зробили геть неприйнятними Стамбульські угоди та й самі ті переговори. Хоч Зеленський ще й після того, як стало відомо про вбивства в Бучі, продовжував говорити, як треба домовлятися з Путіним.

Не здивуюся, якщо зараз ми зіштовхнемося ще з однією спробою припинити роботу незалежних від ОП медіа.

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Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

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