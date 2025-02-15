Зеленський боїться і Трампа, і власного народу
Не здивуюся, якщо зараз ми зіштовхнемося ще з однією спробою припинити роботу незалежних від ОП медіа
Зеленський боїться і не має сміливості проводити незалежну від США політику. Тобто, після Мюнхенської конференції ми маємо всі перспективи дізнатися, що він погодився на ту капітуляцію, яку вже видурив Путін у Трампа.
Якщо дивитися з цього ракурсу, то зрозумілими стають останні санкції РНБО.
Це зачистка з метою не допустити протестів проти капітулянтської політики Зеленського. З цієї ж точки зору зрозуміла угода на купівлю російського реактора — останній хапок грошей перед втечею.
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Зрештою, повернімось у березень - квітень 2022-го і пригадаємо, як закрили мовлення "Прямому", "Еспресо" та "5 каналу". Це сталося 4 квітня — через день після того, як три канали першими оприлюднили відео вбитих у Бучі людей. І згадаємо, що саме ці масові вбивства зробили геть неприйнятними Стамбульські угоди та й самі ті переговори. Хоч Зеленський ще й після того, як стало відомо про вбивства в Бучі, продовжував говорити, як треба домовлятися з Путіним.
Не здивуюся, якщо зараз ми зіштовхнемося ще з однією спробою припинити роботу незалежних від ОП медіа.
Про авторку. Ольга Лень, журналістка.
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