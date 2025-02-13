Те, що після початку перемовин про українські надра на це все глибоко начхати Трампу, цілком зрозуміло. Інтереси США, як їх розуміє Трамп, абсолютно не постраждають від того, чи Зеленський стане хоч би й диктатором в дусі Путіна або Лукашенка, з намальованою на фейкових виборах перемогою і топопозиціонерами у в'язницях.

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Реальне питання в тому, чи вплине цей поворот української політики на темпи та перебіг євроінтеграції України. Конкретніше, чи пожертвують Порошенком європейські лідери (зокрема, польське головування в ЄС) заради того, щоби не зупиняти й не гальмувати зближення України з ЄС, з урахуванням того, що зупинка може мати ще катастрофічніші наслідки не лише для України, але, як наслідок, також і для ЄС.

Насправді для ЄС тут постає набагато скрутніша дилема, ніж з опозицією в Грузії. Бо набагато вища ціна питання. Ось за чим тепер доведеться пильно стежити — якщо указ за підсумками сьогоднішнього рішення РНБО справді буде підписано (вже підписано, - ред.) без нічних змін внаслідок якоїсь експрес-реакції саме з європейських теренів.

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Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

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