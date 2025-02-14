Венс зустрівся з ультраправою кандидаткою в канцлери Німеччини Вайдель у Мюнхені

Про це повідомляє Spiegel.

Зустріч виданню підтвердив речник Вайдель: за його словами, розмова тривала близько 30 хвилин у готелі в Мюнхені, де зупинився Венс. Співрозмовники порушили питання війни РФ проти України та внутрішньої політики Німеччини.

Зустріч Венса й Вайдель відбулася поза межами Мюнхенської безпекової конференції, оскільки ультраправих ФРН туди не запросили.

Венс не планував зустріч із Шольцом

Раніше Politico писало, що зустріч та розмова Венса з канцлером ФРН Олафом Шольцом у межах конференції не відбудеться.

Зокрема, це підтвердив виданню німецький чиновник, але підкреслив, що вони розмовляли на саміті з штучного інтелекту в Парижі 10 лютого. Натомість команда американського президента заявила: зустріч була запланована, однак не відбулася через проблеми в розкладі з боку Берліна.

Однак колишній чиновник США розповів Politico, що Венс не планував проводити зустріч із Шольцом у Мюнхені.

"Нам не потрібно його бачити, він не буде канцлером довго", - описав він підхід до цього команди віцепрезидента.

Водночас чиновник ФРН, який не представляє партію Шольца, назвав це неповагою.

"Я не можу терпіти Шольца, але він все ще наш канцлер... Адміністрація Трампа не піклується про своїх союзників", - прокоментував він.