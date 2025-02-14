Netflix показав тизер 4-го сезону "Бріджертонів", який розкриває історію кохання Бенедикта і Софі
У короткому ролику, оприлюдненому Netflix, показали кадри з нового сезону костюмованого серіалу "Бріджертони", а також процес знімання історичної драми
Про це пише Variety.
Netflix оприлюднив тизер четвертого сезону популярного телесеріалу "Бріджертони", в якому поділився кадрами з майбутнього шоу, а також показав закадрову зйомку. Наступний сезон наразі ще перебуває у виробництві.
Тепер у центрі сюжету опиниться пара Бенедикт Бріджертон та Софі Бек, яких грають Люк Томпсон і Єрін Ха. Новий сезон "зосереджує увагу на другому сині богеми Бенедиктові (Томпсон). Попри те, що його старший і молодший брати щасливі у шлюбі, Бенедикт не хоче заспокоюватися, поки не зустріне чарівну Даму у Срібному (Софі у виконанні Ха) під час балу-маскараду своєї матері".
Шоураннер "Бріджертонів" Джесс Браунелл підтвердила, що 4-й сезон є найправдивішою адаптацією однієї з книг Джулії Квінн "Бріджертони" у серіалі Netflix.
Зараз у Лондоні триває виробництво четвертого сезону. Дата прем’єри для нових епізодів не призначена.
- Третій сезон "Бріджертонів" став найпопулярнішим на Netflix у 78 країнах. У липні цей сезон увійшов до десятки найпопулярніших серіалів Netflix усіх часів.
- У липні Netflix розкрив подробиці наступного сезону.
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