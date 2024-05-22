Третій сезон "Бріджертонів" став найпопулярнішим на Netflix у 78 країнах

Про це повідомляє ресурс What's on Netflix, який стежить за статистикою Netflix.

16 травня на Netflix зʼявилися перші 4 епізоди третього сезону історичної драми "Бріджертони". За 4 дні першу частину нового сезону переглянули 45,1 млн разів. Третій сезон загалом дивилися 165,2 млн годин.

Згідно зі статистикою, перші два сезони все ще перебувають у десятці найпопулярніших серіалів усіх часів на Netflix. Перший сезон "Бріджертонів" посідає 4-те місце, а другий – 9-те в цьому списку.

Як ідеться у пресрелізі Netflix, сезон Полін став №1 у 78 країнах і потрапив до десятки найкращих у 92 країнах.

"І це тільки початок. Оскільки друга частина має вийти 13 червня, хто знає, як високо підніметься цей гігант?", - додали на стримінгу.

"Бріджертони" з великим відривом випереджають інших фаворитів у рейтингу. Перший сезон серіалу "Ешлі Медісон: Секс, брехня та скандал", який посідає другу сходинку, має в 5 разів менше переглядів - 9,5 млн. А мінісеріал "Оленя", який розмістився на 3-й сходинці, - 7,4 млн переглядів.

Третій сезон костюмованого телесеріалу, події якого розгортаються в Лондоні епохи Регентства, зосередиться на Пенелопі Фезерінґтон та її давньому коханні Коліну Бріджертону. Як показав трейлер, оприлюднений на початку квітня, Колін так і не зрозумів, що Пенелопа в нього закохана, тому продовжить шукати їй гідну партію, але в новому сезоні між ними може виникнути щось більше, ніж дружба.

Наразі на стримінгу зʼявилася перша частина нового сезону, до якої увійшли 4 епізоди: "Поза тінню", "Який яскравий місяць", "Сили природи", "Старі друзі". Операторкою 3-го і 4-го епізодів стала українська фотографка, випускниця Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого Діана Оліфірова.