Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Netflix оголосив дату виходу третього сезону "Бріджертонів" та показав трейлер

Netflix оголосив дату виходу третього сезону "Бріджертонів" та показав трейлер

12 квітня, 2024 п'ятниця
09:48
Кіно На фото: кадр з серіалу "Бріджертони"

Новий сезон історичної романтичної драми за романами Джулії Квінн зосередиться на історії Пенелопи Фезерінґтон, яка є авторкою колонки чуток, та Коліна Бріджертона

Трейлер оприлюднила платформа Netflix.

Стримінговий сервіс оголосив, що перша частина 3-го сезону популярного телесеріалу "Бріджертони" буде доступна на Netflix 16 травня. Загалом третій сезон матиме 8 епізодів. Другі чотири серії з'являться на Netflix 13 червня.

Новий сезон серіалу, який розповідає любовні історії лондонської родини з вищого суспільства Бріджертонів, зосередиться на стосунках Пенелопи Фезерінґтон та Коліна Бріджертона. Колін так і не зрозумів, що Пенелопа в нього закохана, тому продовжить шукати їй гідну партію. Фезерінґтон - та сама загадкова авторка колонки чуток Луді Віслдаун, яка смакує на сторінках бульварної газети кожен роман і чутку в Лондоні.

Як видно з трейлера, у новому сезоні знову будуть пишні костюми, захопливі бали, інтриги, любовні драми.

Літературною основою сценарію стали романи Джулії Квін.

Теги:
Культура
Netflix
Читайте також:
Ілюстративне фото
10 квітня, 2024 середа
Проти викривачки колаборанта, який є батьком слідчої СБУ, відкрили провадження про образу військового, - hromadske
Кім Чен Ин КНДР Північна Корея
11 квітня, 2024 четвер
Кім Чен Ин заявив про "час підготуватися до війни"
Норвегія
11 квітня, 2024 четвер
Місто на півночі Норвегії планує збільшити добу до 26 годин: до чого тут Україна
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.99
    Купівля 38.99
    Продаж 39.47
  • EUR
    Купівля 41.98
    Продаж 42.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
12 квітня
09:38
смертна кара
У В’єтнамі магната нерухомості засудили до смертної кари за найбільше в історії країни фінансове шахрайство на суму $12,46 млрд
09:36
гітлер-путін
Міністр оборони Німеччини порівняв Путіна з Гітлером
09:20
безпілотник, дрон
У Росії заявили про ліквідацію 5 дронів у двох регіонах
09:15
Ексклюзив
Карта. Новомихайлівка_0904
Росіяни пробують пробити напрямок на Курахове: командир підрозділу БпАК у складі 3-ї ОШБр про Авдіївський напрямок
09:02
На фото: Тіль Швайґер
Зірка "Безславних виродків" Тіль Швайґер бореться з сепсисом, йому можуть ампутувати ногу
08:57
московський патріархат
В Естонії запропонували визнати Московський патріархат терористичною організацією
08:49
Японія
Японія закликала використовувати заморожені російські активи винятково за нормами міжнародного права
08:27
російські окупанти
Росіяни примушуватимуть воювати проти України співробітників в’язниць на окупованій Луганщині
08:27
Організація Об'єднаних Націй, ООН
В ООН заявили про "екзистенційну загрозу" для України
08:18
окупанти
Росія відправляє на війну проти України війська, флот, авіацію та ППО з Далекого сходу, - ГУР
08:15
Оновлено
корабель рф
Росія завела ракетоносії до пунктів базування, в Азовському морі чергує корабель
08:10
Шукач мін Sandown
Британія передала Україні мінні тральщики для військових навчань ЗСУ
08:02
OPINION
Олексій Голобуцький
Обмежений гуманітарний контингент НАТО в Україні — це реально
08:00
Оновлено
Вибух
Зросла кількість загиблих під ударом Росії балістикою по Миколаєву 11 квітня
08:00
Аналітика
ЗСУ дрон
Атака дронів: усе про удари українських безпілотників по російських аеродромах, значення та наслідки
07:51
Оновлено
знищений російський танк Т-72
Засіб ППО, 9 танків та 840 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:36
Оновлено
БПЛА, Іран
РФ атакувала Україну кількома групами БПЛА: ситуація в ніч на 12 квітня
07:32
Девід Кемерон
"Повинен працювати над деескалацією": Кемерон застеріг Іран від розширення конфлікту на Близькому Сході
07:20
Джо Байден
США, Японія та Філіппіни уклали угоду щодо зміцнення безпеки
07:02
рублі та юані
У РФ скаржаться на посилення контролю за платежами банками Китаю
07:00
збитий "Шахед"
Українська ППО збила вночі 16 із 17 "шахедів"
06:45
Чорне море
ISW: Росіяни заявили про відбиття атаки української ДРГ у Чорному морі
06:33
КНДР, Північна Корея
У Китаї заявили про намір покращити відносини з КНДР
06:26
Україна ЄС
У Франції наголосили на необхідності "робити набагато більше" для допомоги Україні
06:24
Білий дім
"Жахливі нагадування про потреби": у Білому домі відреагували на останні удари РФ по критичних об'єктах України
06:17
"Досягають повільних, але постійних успіхів": РФ користується нестачею ППО в України, - ISW
06:12
Габріель Атталь
Ми бачимо явне втручання Росії у вибори в Європі, - прем’єр-міністр Франції Атталь
06:10
РФ зруйнувала Трипільську ТЕС
Центренерго: відновлення Трипільської ТЕС без достатньої ППО - марна справа
05:55
Оллі Воткінс, Астон Вілла, Ліга конференцій
Ліга конференцій: результати перших матчів чвертьфіналу
04:45
Джо Байден
США заборонили своїм працівникам виїжджати за межі великих міст Ізраїлю 
04:25
Байєр, Ліга Європи, єврокубки
Ліга Європи: результати перших матчів чвертьфіналу
03:24
Володимир Зеленський
"Режим Зеленського веде війну не в інтересах українців": російські фейки і маніпуляції за 11 квітня
02:54
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі ошелешив планами провести три бої з Усиком
02:34
"Якщо нас таких буде багато, то це спрацює": гендиректор Yasno звернувся до українців
01:41
Фанати "Заглембє"
"Кричали, щоб піз***али в Україну": хулігани накинулись на українських футболістів у Польщі
01:20
прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда
Прем'єр Японії закликав конгресменів США подолати невпевненість у власній глобальній ролі
00:57
Ілля Забарний, "Борнмут", АПЛ
Українця визнали найкращим футболістом місяця в клубі АПЛ
00:44
Повернення українських дітей: до роботи Міжнародної коаліції залучено вже 35 країн 
00:24
Дарвін Нуньєс, Ліверпуль, АПЛ, Ліга Європи
"Аталанта" принизила "Ліверпуль" у Лізі Європи
2024, четвер
11 квітня
23:58
Володимир Путін Олександр Лукашенко
Путін розповів Лукашенку, що його не запросили на мирний саміт, і озвучив своє бачення "перемовин" з Україною
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV