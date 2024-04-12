Netflix оголосив дату виходу третього сезону "Бріджертонів" та показав трейлер

Трейлер оприлюднила платформа Netflix.

Стримінговий сервіс оголосив, що перша частина 3-го сезону популярного телесеріалу "Бріджертони" буде доступна на Netflix 16 травня. Загалом третій сезон матиме 8 епізодів. Другі чотири серії з'являться на Netflix 13 червня.

Новий сезон серіалу, який розповідає любовні історії лондонської родини з вищого суспільства Бріджертонів, зосередиться на стосунках Пенелопи Фезерінґтон та Коліна Бріджертона. Колін так і не зрозумів, що Пенелопа в нього закохана, тому продовжить шукати їй гідну партію. Фезерінґтон - та сама загадкова авторка колонки чуток Луді Віслдаун, яка смакує на сторінках бульварної газети кожен роман і чутку в Лондоні.

Як видно з трейлера, у новому сезоні знову будуть пишні костюми, захопливі бали, інтриги, любовні драми.

Літературною основою сценарію стали романи Джулії Квін.