Netflix оголосив дату виходу третього сезону "Бріджертонів" та показав трейлер
Новий сезон історичної романтичної драми за романами Джулії Квінн зосередиться на історії Пенелопи Фезерінґтон, яка є авторкою колонки чуток, та Коліна Бріджертона
Трейлер оприлюднила платформа Netflix.
Стримінговий сервіс оголосив, що перша частина 3-го сезону популярного телесеріалу "Бріджертони" буде доступна на Netflix 16 травня. Загалом третій сезон матиме 8 епізодів. Другі чотири серії з'являться на Netflix 13 червня.
Новий сезон серіалу, який розповідає любовні історії лондонської родини з вищого суспільства Бріджертонів, зосередиться на стосунках Пенелопи Фезерінґтон та Коліна Бріджертона. Колін так і не зрозумів, що Пенелопа в нього закохана, тому продовжить шукати їй гідну партію. Фезерінґтон - та сама загадкова авторка колонки чуток Луді Віслдаун, яка смакує на сторінках бульварної газети кожен роман і чутку в Лондоні.
Як видно з трейлера, у новому сезоні знову будуть пишні костюми, захопливі бали, інтриги, любовні драми.
Літературною основою сценарію стали романи Джулії Квін.
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