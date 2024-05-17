Українська операторка Діана Оліфірова зняла два епізоди нового сезону "Бріджертонів" для Netflix

Про це повідомив в instagram американський режисер Ендрю Ан.

16 травня на стримінговій платформі Netflix стартував третій сезон історичної драми "Бріджертони". На стримінгу зʼявилася перша частина нового сезону, до якої увійшли 4 епізоди: "Поза тінню", "Який яскравий місяць", "Сили природи", "Старі друзі".

Операторкою 3-го і 4-го епізодів стала українська фотографка, випускниця Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого Діана Оліфірова. Представляючи премʼєру нового сезону, режисер "Бріджертонів" Ендрю Ан відзначив роботу української операторки.

"Дякую нашій операторці Діані Оліфіровій за її натхненність і талант", - написав американський режисер.

Оліфірова поділилася цією новиною в сторіс в instagram та зазначила в дописі, що стала операторкою двох останніх епізодів першої частини.

Друга частина 3-го сезону зʼявиться на Netflix 13 червня.

Третій сезон костюмованого телесеріалу, події якого розгортаються в Лондоні епохи Регентства, зосередиться на Пенелопі Фезерінґтон та її давньому коханні Коліну Бріджертону. Як показав трейлер, оприлюднений на початку квітня, Колін так і не зрозумів, що Пенелопа в нього закохана, тому продовжить шукати їй гідну партію, але в новому сезоні між ними може виникнути щось більше, ніж дружба.

Діана Оліфірова - кінооператорка і фотографка, яка працює в кіно і рекламі. Вона відкрила власну фотостудію і dark room, після завершення вишу в Україні продовжила навчання у National Film and Television School у Великій Британії.



