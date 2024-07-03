Третій сезон "Бріджертонів" увійшов до десятки найпопулярніших серіалів Netflix усіх часів

Про це пише Variety.

Перша частину третього сезону серіалу "Бріджертони" вийшла на стримінгу 16 травня. За цей час новий сезон набрав загалом 91,9 млн переглядів. Такого показника шоу вдалося досягнути за 45 днів. Загальний період вимірювання переглядів, на підставі чого Netflix складає свої рейтинги, сягає 91 дня. Отже, це цифри лише за половину терміну, а фінальні перегляди "Бріджертонів" будуть ще більшими.

Такі результати вже дозволили серіалу офіційно увійти до списку найпопулярніших проєктів Netflix усіх часів. "Бріджертони" посіли 10-ту сходинку в рейтингу англомовних телевізійних програм за весь час. До цього часу 10-та позиція була у серіалу "Оленя".

Третій сезон "Бріджертонів" міг отримати статус рекордсмена ще швидше, оскільки він був випущений двома частинами: друга зʼявилась на Netflix майже через місяць - 13 червня.

Другий сезон "Бріджертонів" посідає 9-те місце в рейтингу найпопулярніших англомовних серіалів Netflix з 93,8 млн переглядів за перші 91 день. А перший сезон розмістився на 4-й сходинці з 113,3 млн переглядів.

Наразі найпопулярнішим англомовним серіалом Netflix залишається перший сезон "Венздей". За 91 день він зібрав 252,1 млн переглядів.

Фото: Variety

Третій сезон костюмованого телесеріалу, події якого розгортаються в Лондоні епохи Регентства, зосередиться на Пенелопі Фезерінґтон та її давньому коханні - Коліну Бріджертону. Як показав трейлер, оприлюднений на початку квітня, Колін так і не зрозумів, що Пенелопа в нього закохана, тому продовжить шукати їй гідну партію, але в новому сезоні між ними може виникнути щось більше, ніж дружба. Виконавці головних ролей у третьому сезоні серіалу Netflix "Бріджертони" Нікола Кохлан та Люк Ньютон поділилися знімком зі зйомок сцени першого сексу, де зламали канапу.

Наразі на стримінгу зʼявилася перша частина нового сезону, до якої увійшли 4 епізоди: "Поза тінню", "Який яскравий місяць", "Сили природи", "Старі друзі". Операторкою 3-го і 4-го епізодів стала українська фотографка, випускниця Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого Діана Оліфірова.

Третій сезон "Бріджертонів" став найпопулярнішим на Netflix у 78 країнах.