Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Зірки "Бріджертонів" показали, що зламали реквізит під час зйомок сцени сексу

Зірки "Бріджертонів" показали, що зламали реквізит під час зйомок сцени сексу

14 червня, 2024 п'ятниця
15:33
Кіно

Виконавці головних ролей у третьому сезоні серіалу Netflix "Бріджертони" Нікола Кохлан та Люк Ньютон поділилися знімком зі зйомок сцени першого сексу, де зламали канапу

Зміст

Фото оприлюднила Нікола Кохлан в instagram.

На Netflix вийшла друга частина третього сезону костюмованого телесеріалу "Бріджертони". Події телешоу розгортаються в Лондоні епохи Регентства. У центрі нових епізодів - історія кохання Пенелопи Фезерінґтон та Коліна Бріджертона, яких зіграли 37-річна Нікола Кохлан та 31-річний Люк Ньютон.

Фанати серіалу нарешті побачили розвиток стосунків Пенелопи і Коліна, які з друзів стали коханцями. Глядачам показали сцену першого сексу героїв. У соцмережах актори поділилися, що процес зйомок був доволі цікавим.

"Друга частина вже вийшла, ми вкладаємо в неї душу, сподіваємось, вам сподобається її дивитися, так само як нам сподобалося зніматися", - написала Кохлан.

Вона додала серію фото, на яких видно, що творчий тандем зламав канапу, знімаючи сцену близькості.

Фото: instagram/Nicola Coughlan

Координаторка інтимних сцен серіалу Ліззі Талбот також поділилася фото, зауваживши, що неймовірно пишається всіма, хто дотичний до "Бріджертонів".

"Можливо, це моє найулюбленіше робоче фото, яке я коли-небудь робила. Ви просто розумієте, що це буде чудова сцена, коли щось подібне стається", - прокоментувала Талбот.

Третій сезон костюмованого телесеріалу, події якого розгортаються в Лондоні епохи Регентства, зосередиться на Пенелопі Фезерінґтон та її давньому коханні - Коліну Бріджертону. Як показав трейлер, оприлюднений на початку квітня, Колін так і не зрозумів, що Пенелопа в нього закохана, тому продовжить шукати їй гідну партію, але в новому сезоні між ними може виникнути щось більше, ніж дружба.

Наразі на стримінгу зʼявилася перша частина нового сезону, до якої увійшли 4 епізоди: "Поза тінню", "Який яскравий місяць", "Сили природи", "Старі друзі". Операторкою 3-го і 4-го епізодів стала українська фотографка, випускниця Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого Діана Оліфірова.

Третій сезон "Бріджертонів" став найпопулярнішим на Netflix у 78 країнах.

Теги:
Культура
Шоу-бізнес
Netflix
Читайте також:
Прапор Таргарієнів на замку Чапультепек у Мехіко
13 червня, 2024 четвер
Мексиканські чиновники обурились промороликом серіалу "Дім дракона" і погрожують судом
Український мирний саміт
13 червня, 2024 четвер
Швейцарія змінила проєкт рішення Саміту миру на користь України. Після цього кількість країн-учасниць знизилась, - ЄвроПравда
Електронні сигарети
13 червня, 2024 четвер
Спільнота лікарів застерегла Верховну Раду від податкових преференцій на ТВЕНи
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.52
    Купівля 40.52
    Продаж 41.09
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
14 червня
16:45
Ексклюзив
путін
Поразкою для України була б згода на реалізацію навіть частини плану Путіна, - дипломат Шамшур
16:38
Каменських, Полякова і Дорофєєва виступлять на фестивалі Лайми Вайкуле 
16:33
Оновлено
путін
Путін заявив, що запропонував Києву й Заходу "мирний варіант урегулювання конфлікту": Столтенберг та МЗС України прокоментували
16:28
У порт Маріуполя вперше з початку окупації зайшов російський танкер
16:21
Зеленський
"17-річних дівчат вербують до армії Зеленського": фейки та маніпуляції західних ЗМІ за 14 червня
16:21
Ексклюзив
Випускники білоцерківської школи
Випускники білоцерківської школи відмовилися від святкувань заради купівлі дронів
16:12
"Я і Фелікс"
Стрічка "Я і Фелікс" за романом військового Артема Чеха зʼявилася ще на трьох стримінгових платформах
16:08
У Харкові зник безвісти український журналіст і волонтер Олександр Лапшин
16:05
Вступні екзамени
В Україні назвали найпопулярніший предмет за вибором на НМТ-2024
16:05
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Вудка, а не риба. Яку безпекову угоду підписали Байден та Зеленський? 
15:42
Leopard, HIMARS та IRIS-T: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
15:32
Зеленський зустрівся з Папою Римським
Обговорили роль Святого Престолу у встановленні миру: Зеленський в Італії поспілкувався з Папою Римським
15:23
Зеленський зустрівся з прем’єром Індії Моді на полях саміту G7
15:05
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог не може закріпитися в Новоолександрівці: речник 110-ї ОМБр Сєкач про Покровський напрямок
14:59
Віктор Медведчук
Суд заборонив 8 проросійських організацій Медведчука в Україні, які готували держпереворот 2022 року
14:55
Окупанти готуються "евакуювати" з Криму музейні цінності півострова, - Спротив
14:40
На фото: Надя Дорофєєва
Дорофєєва повідомила, що шахраї незаконно використали її фото для реклами казино
14:26
тест на наркотики
В Україні змінять процедуру огляду водіїв на наркотики
14:21
новини Львівщини
У Києві пролунали вибухи: Повітряні сили повідомили про роботу ППО на околицях
14:21
Маріуполь
Окупанти обладнали логістичну базу військових біля житлових будинків у Маріуполі, - Андрющенко
14:05
парламент Польщі
Уночі на дах парламенту Польщі проникли невідомі
14:02
OPINION
Андрій Яніцький, журналіст, телеведучий
Про так звані Дніпропетровську та Кіровоградську області
13:51
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулося 48 боєзіткнень, найбільше окупанти атакують на Покровському та Курахівському напрямках
13:33
Поліція та СБУ викрили схему спецслужб РФ, за якою вербували українських підлітків
13:29
У Києві працівник виніс із банку в рюкзаку $400 тис.: що йому загрожує
13:28
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:25
Оновлено
вуличне освітлення
Укренерго змінило графіки відключення світла на 14 червня
13:16
Осінь, дощ
Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах України дощитиме найближчими вихідними
13:07
На Харківщині відновили рух через Сіверський Донець мостом, який підірвали в лютому 2022 року
13:06
Орландо Блум
Зірка "Піратів Карибського моря" Орландо Блум через ЮНІСЕФ закликав світ подбати про дітей України
12:59
Оновлено
Україна повернула тіла 254 полеглих оборонців
12:54
Херсонщина
На Херсонщині РФ скинула вибухівку на територію ферми: є загиблий і постраждалий
12:53
США передали 102 дизельні електростанції для Укргазвидобування
12:40
окупант
Росія все частіше почала відправляти "добровольчі корпуси" на війну в Україну, - розвідка Британії
12:32
Ексклюзив
Хезбола, Ліван
Триває робота, щоб удари "Хезболли" по Ізраїлю не переросли у другий фронт, - Центр близькосхідних досліджень
12:27
відключення електроенергії
Держенергонагляд оновить перелік об’єктів, на яких не вимикатимуть електрику
12:25
грузія
У Росії визнали "Грузинський національний легіон" терористичною організацією
12:16
Оксана Забужко
Письменниця Оксана Забужко та ще чотири видатні українці отримали звання "Почесний громадянин Києва"
12:06
OPINION
Юрій Богданов
Чому праві не обов'язково виграють у Франції
11:57
Нідерланди
Україна й Нідерланди домовилися створити механізм фінансування українських зброярів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV