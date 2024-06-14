Зірки "Бріджертонів" показали, що зламали реквізит під час зйомок сцени сексу
Виконавці головних ролей у третьому сезоні серіалу Netflix "Бріджертони" Нікола Кохлан та Люк Ньютон поділилися знімком зі зйомок сцени першого сексу, де зламали канапу
Фото оприлюднила Нікола Кохлан в instagram.
На Netflix вийшла друга частина третього сезону костюмованого телесеріалу "Бріджертони". Події телешоу розгортаються в Лондоні епохи Регентства. У центрі нових епізодів - історія кохання Пенелопи Фезерінґтон та Коліна Бріджертона, яких зіграли 37-річна Нікола Кохлан та 31-річний Люк Ньютон.
Фанати серіалу нарешті побачили розвиток стосунків Пенелопи і Коліна, які з друзів стали коханцями. Глядачам показали сцену першого сексу героїв. У соцмережах актори поділилися, що процес зйомок був доволі цікавим.
"Друга частина вже вийшла, ми вкладаємо в неї душу, сподіваємось, вам сподобається її дивитися, так само як нам сподобалося зніматися", - написала Кохлан.
Вона додала серію фото, на яких видно, що творчий тандем зламав канапу, знімаючи сцену близькості.
Фото: instagram/Nicola Coughlan
Координаторка інтимних сцен серіалу Ліззі Талбот також поділилася фото, зауваживши, що неймовірно пишається всіма, хто дотичний до "Бріджертонів".
"Можливо, це моє найулюбленіше робоче фото, яке я коли-небудь робила. Ви просто розумієте, що це буде чудова сцена, коли щось подібне стається", - прокоментувала Талбот.
Третій сезон костюмованого телесеріалу, події якого розгортаються в Лондоні епохи Регентства, зосередиться на Пенелопі Фезерінґтон та її давньому коханні - Коліну Бріджертону. Як показав трейлер, оприлюднений на початку квітня, Колін так і не зрозумів, що Пенелопа в нього закохана, тому продовжить шукати їй гідну партію, але в новому сезоні між ними може виникнути щось більше, ніж дружба.
Наразі на стримінгу зʼявилася перша частина нового сезону, до якої увійшли 4 епізоди: "Поза тінню", "Який яскравий місяць", "Сили природи", "Старі друзі". Операторкою 3-го і 4-го епізодів стала українська фотографка, випускниця Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого Діана Оліфірова.
Третій сезон "Бріджертонів" став найпопулярнішим на Netflix у 78 країнах.
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