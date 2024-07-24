Netflix розкрив, хто стане головним героєм у наступному сезоні "Бріджертонів"

Про це повідомили на порталі від Netflix Tudum.

Кожен сезон популярного костюмованого телесеріалу, події якого розгортаються в Лондоні епохи Регентства, зосереджується на історії кохання одного з членів родини Бріджертонів. Як стало відомо, наступна частина "Бріджертонів" розповість про Бенедикта Бріджертона, роль якого виконує актор Люк Томпсон.

У короткому тизері Netflix привітав Бенедикта на "шлюбному ринку". Це також вказує на те, що сюжет наступного сезону базуватиметься на романі Джулії Квін "Пропозиція джентльмена". У ньому йдеться про пошуки Бенедиктом кохання та складні стосунки із загадковою Леді в Срібному - Софі Беккет.

"Бенедикт завжди був трохи загубленим — або вільним, залежно від того, як ви хочете на це дивитися. Але тепер він намагається знайти в собі щось більш солідне", — поділився Люк Томпсон.

Виконавча продюсерка Шонда Раймс назвала персонажа чарівним чоловіком, який намагається знайти свій шлях.

"Він дуже приємний і смішний. Я рада, що усі дивитимуться на нього", - зазначила Раймс.

Шоураннер Джесс Браунелл поділився, що з нетерпінням чекає можливості поглибитися в майбутню історію кохання Бенедикта після того, як спостерігав за розвитком персонажа протягом трьох сезонів.

"Для нього було важливо дослідити себе на повну, перш ніж заспокоїтися. У нього великі апетити, і ми хотіли побачити, як він живе великим життям, перш ніж він осяде", - додав він.

Четвертий сезон матиме 8 серій. Дата виходу наразі невідома.

Третій сезон костюмованого телесеріалу, події якого розгортаються в Лондоні епохи Регентства, зосередиться на Пенелопі Фезерінґтон та її давньому коханні - Коліну Бріджертону. Як показав трейлер, оприлюднений на початку квітня, Колін так і не зрозумів, що Пенелопа в нього закохана, тому продовжить шукати їй гідну партію, але в новому сезоні між ними може виникнути щось більше, ніж дружба. Виконавці головних ролей у третьому сезоні серіалу Netflix "Бріджертони" Нікола Кохлан та Люк Ньютон поділилися знімком зі зйомок сцени першого сексу, де зламали канапу.

Наразі на стримінгу зʼявилася перша частина нового сезону, до якої увійшли 4 епізоди: "Поза тінню", "Який яскравий місяць", "Сили природи", "Старі друзі". Операторкою 3-го і 4-го епізодів стала українська фотографка, випускниця Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого Діана Оліфірова.

Третій сезон "Бріджертонів" став найпопулярнішим на Netflix у 78 країнах. У липні цей сезон увійшов до десятки найпопулярніших серіалів Netflix усіх часів.