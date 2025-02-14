Нова команда Білого дому вважає за опонентів європейські країни, а не Росію, - журналістка-міжнародниця про Мюнхенську конференцію

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Феєричний виступ віцепрезидента США Джей Ді Венса був холодним душем. Мюнхен зустрічав ранковим сніжечком, але справжні опади розпочалися із виступу Венса. Погоджуюся з оцінками, що команда Трампа грається у "доброго-поганого поліціянта", адже після віцепрезидента США у панелі брали участь інші представники делегації США. Наприклад, сенатор Ліндсі Грем заявив, що за його 25-річний досвід участі у Мюнхенських конференціях американці завжди наголошували, що Путін – ворог, Росія здійснює агресивну політику до європейських країн",- прокоментувала Мар'яна Присяжнюк.

На її думку, ці всі заяви й те, що з'являється у західних ЗМІ, виглядає досить скоординованим інформаційним тиском, навіть інформаційним "душем Шарко", щоб гостротою цих заяв якось сколихнути емоційний стан опонентів. Проблема тільки в тому, що нова команда Білого дому вважає за опонентів європейські країни, а не Росію. І в цьому є фундаментальна помилка.

"Я звернула увагу, нардеп Олексій Гончаренко також був на конференції й опублікував питання, що ставив американським делегатам: Чи хоче Америка бути great again самотньою? Вже така історія була з точки зору теорій міжнародних відносин, не хотілося б повертатися до цих наративів. Щодо конкретики, то під час заяви Зеленського та Джей Ді Венса також не було ніяких озвучених кроків та таймлайнів. Сторони зустрілися, обговорили, американська сторона взяла паузу на вивчення меморандуму, який підготувала українська сторона. Якщо пан Зеленський поділився певними оцінками, прогнозами, то Венс був скупіший у спілкуванні з журналістами", - зауважила журналістка.

Присяжнюк відзначила заяву президента Зеленського щодо можливої агресії Росії проти європейських країн у наступному році. На її погляд, це одна з основних заяв цього дня. Якщо розглядали наразі геополітичну динаміку як виклик для всього Європейського континенту, а не лише як агресію РФ проти України, то ця заява є центральною та ключовою на сьогодні.