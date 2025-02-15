Орбан заявив, що війна в Україні може стати Афганістаном для ЄС
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що війна в Україні може перетворитися для Євросоюзу на Афганістан, тобто стати затяжним і виснажливим конфліктом
Про це він сказав у розмові з американським журналістом Такером Карлсоном в Дубаї, пише Politico.
"Нескінченний конфлікт, який поглинає енергію, людські життя, гроші - все. Він руйнує рамки нормального життя для Європейського Союзу… Ми в серйозній небезпеці", ‒ заявив угорський прем'єр.
Орбан зазначив, що ЄС уже витратив сотні мільярдів євро на допомогу Україні у війні проти Росії. За його словами, якщо Дональд Трамп не знайде рішення, війна може затягнутися на невизначений термін.
Також прем'єр Угорщини повторив тези Кремля про те, що Москва розпочала війну, аби перешкодити Україні вступити до НАТО. Водночас він заперечив звинувачення у проросійських поглядах.
"Я не пропутінська людина, я проугорська людина. Складність полягає в тому, як переконати росіян припинити війну, в той час як росіяни, по суті, перемагають. Це велике питання", ‒ заявив Орбан.
За його словами, підтримка України з боку Заходу не може бути нескінченною.
"Моє серце з українцями, але вони у великій, великій, великій біді", ‒ наголосив Орбан.
- Також нещодавно Віктор Орбан оголосив, що європейські чиновники виголошують "нікчемні заяви", коментуючи декларацію ЄС, у якій наголошується на необхідності, аби Україна та Європа брали участь "у будь-яких перемовинах".
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