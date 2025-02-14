"Не кажуть нічого": росіяни обурюються, що влада не інформує про вибухи у Брянській області, - ГУР

Про це повідомляє ГУР МО.

"Не кажуть нічого про це. А у нас (губернатор) нічого не пише. У нас лише підслуховування, що люди напишуть. У Богомаза (губернатор Брянської області, - ред.) все гаразд, все спокійно… Суземка, Біла Берізка - це вже взагалі. Щодня. Як Ломаковку нашу. Вже ніхто не звертає уваги. Щодня луплять там", - жаліється росіянка.

Також вона висловилася щодо можливості ядерної війни.

"Довго, напевно, буде вся ця справа. А потім хоч би ядерною війною не скінчилося це все. Ой, Ніно… [...] Америці похр**у. Вони вважають, що вони перші вдарять, ми загинемо, а вони царюватимуть. І все", - додала жителька Брянської області.