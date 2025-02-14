"Не кажуть нічого": росіяни обурюються, що влада не інформує про вибухи у Брянській області, - ГУР
Головне управління розвідки МО перехопило телефонну розмову росіянок, які обурюються через те, що влада Брянської області РФ не інформує про вибухи, спричинені війною РФ проти України
Про це повідомляє ГУР МО.
"Не кажуть нічого про це. А у нас (губернатор) нічого не пише. У нас лише підслуховування, що люди напишуть. У Богомаза (губернатор Брянської області, - ред.) все гаразд, все спокійно… Суземка, Біла Берізка - це вже взагалі. Щодня. Як Ломаковку нашу. Вже ніхто не звертає уваги. Щодня луплять там", - жаліється росіянка.
Також вона висловилася щодо можливості ядерної війни.
"Довго, напевно, буде вся ця справа. А потім хоч би ядерною війною не скінчилося це все. Ой, Ніно… [...] Америці похр**у. Вони вважають, що вони перші вдарять, ми загинемо, а вони царюватимуть. І все", - додала жителька Брянської області.
- 21 січня російська влада заявила про нібито атаку безпілотників на Смоленську область РФ. Окрім того, заявили про атаку дронів губернатори Брянської, Ростовської та Воронезької областей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.96
- EUR Купівля 43.26Продаж 43.95
- Актуальне
- Важливе