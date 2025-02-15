Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Пояснюємо Українці навчилися захищатися від КАБів: що таке ЗУ-23-2 і як старими радянськими "зушками" почали збивати російські бомби
Огляд

Українці навчилися захищатися від КАБів: що таке ЗУ-23-2 і як старими радянськими "зушками" почали збивати російські бомби

Роман Яворський
15 лютого, 2025 субота
08:32
Пояснюємо ЗУ-23-2

Починаючи з 2022 року Росія тероризує ЗСУ та цивільне населення керованими авіабомбами. Ці снаряди застосовують по всій лінії фронту, і Сили оборони шукали засіб, щоб збивати КАБи. Уже на початку 2025 року українські військові збили кілька авіабомб і, найвірогідніше, зробили це завдяки зенітній установці ЗУ-23-2

Зміст

Що таке ЗУ-23-2

ЗУ-23-2 – це радянська спарена 23-міліметрова зенітна установка. Вона була розроблена наприкінці 1950-х років для ураження повітряних цілей на висотах до 2,5 км та легкоброньованих цілей до двох кілометрів в бойових порядках військ. Серійне виробництво почалося в 1955, на озброєння в СРСР прийнята в 1960-му.

Всього в Радянському Союзі виготовили понад 14 тис. зенітних установок, також їх за ліцензією виробляли в Китаї, Болгарії, Польщі та Єгипті.

23-мм зенітна установка до появи ПЗРК була призначена для боротьби з низьколітаючими літальними апаратами. Пізніше її стали активно застосовувати і для ураження стрільців, піхот, озброєння. Хоча ЗУ-23-2 найчастіше використовували проти піхоти, авіації та легкоброньованої бронетехніки, відомі також епізоди вдалого застосування проти танків. Наприклад, під час війни у ​​Нігерії (2015-2018) повстанці, за допомогою ЗУ-23, встановлених на пікапах, знищували танки урядової армії.

ЗУ-23-2

Фото: armyinform

Також "зушки" широко використовували під час війни в Афганістані (1979-1989), під час російсько-чеченських війн в 1990-их, у грмоадянських війнах у Сирії та Лівії, а також у російсько-українській війні.

Технічні характеристики ЗУ-23-2

  • Довжина – 4,57 м,
  • Довжина люфи – 2 м,
  • Ширина – 2,88 м,
  • Висота – 1,22 м,
  • Обслуга – 6 осіб,
  • Калібр – 23 мм,
  • Ефективність вогню – 2,5 км (висота), 2 км (дальність),
  • Початкова швидкість снаряду – 950 м/с,
  • максимальна швидкість цілі – 300 м/с (400 м/с для З-23М),
  • Швидкострільність – 2000 пострілів/хв,
  • Переведення з бойового положення в похідне – 30 сек.

ЗУ-23-2

Фото: dpsu.gov.ua

Українські ЗУ-23-2

КБ "Артилерійське озброєння", що входить до складу "Укроборнпрому" розробило та опанувало виробництво люф калібром 23-мм КБА40 для зенітної установки ЗУ-23-2. У 2019-му стволи українського виробництва наказом міністра оборони були допущені до експлуатації.

Згодом компанія "Українська бронетехніка" розробила локалізовану версію ЗУ-23-2 (2А13). Відомо, що випробування цією техніки відбувалося, зокрема в 2020 році на Рівненському полігоні.

На початку 2021 року на заводі "Маяк" повідомили, що опанували серійне виробництво запчастин, інструментів і приладів до ЗУ-23-2. Крім того, ЗСУ продовжували закуповувати запчастини для "зушок" через ProZorro.

ЗУ-23-2

Фото: dpsu.gov.ua

ЗУ-23-2 під час повномасштабної війни

Після повномасштабного вторгнення РФ в розпорядженні Сил оборони опинилися й установки, передані союзниками, зокрема Польщею. Також українці поєднували ЗУ-23 з іншими переданими зразками озброєння. Так американське видання Forbes присвятило матеріал "новій машині протиповітряної оборони", що її Україна отримала, встановивши гармати ЗУ-23-2 на американський бронетранспортер М113. Йдеться про 14-тонний алюмінієвий автомобіль з дизельним двигуном на 275 кінських сил, а також місцем для двох членів екіпажу та десанту на 11 осіб.

"Те, чого не вистачає М113 у броньованому захисті, він компенсує простором, мобільністю та універсальністю. Додайте сюди броню та башту, і ви зможете перетворити М113 на бойову машину. Додайте ЗУ-23-2 – і ви отримаєте високомобільну машину протиповітряної оборони та підтримки піхоти. Дивує лише те, що їхнє об'єднання зайняло так багато часу, адже союзники надали українським військам близько тисячі М113", – наголошував Forbes.

З 2022-го року зенітні установки ЗУ-23-2 на базі шасі або причепа були типовим озброєнням ударних антидронових груп. Зокрема українські військові встановлювали зенітні установки на автомобілі ГАЗ-66.

"Українські бойові мобільні групи застосовують смертоносні "зеушки" у двох варіантах: прямим наведенням, коли бачать ворога, або із закритих позицій. У другому випадку цілі розвідують за допомогою дронів, а снаряди після пострілів підривають дистанційно й накривають ворога "дощем" осколків" – йшлося в телевізійному сюжеті, розміщеному на сторінці Угруповання об'єднаних сил.

Здебільшого українські захисники полювали на БпЛА "Ланцет", рідше – на Zala або Supercam. Також ЗУ-23 використовували для прикриття роботи РСЗВ на кшталт "Града".

Читайте також: Штучний інтелект і HD-відео на сотню кілометрів: що відомо про російський дрон-розвідник ZALA Z-20, який збили українські воїни

Але найгучніше влучання було зафіксоване під час контрнаступу на Харківщині. Тоді бійці 80-ї бригади зуміли із "зенітки" збити ворожий літак Су-30.

Що таке КАБи і як Росія їх застосовувала

Керована авіаційна бомба (КАБ) – це авіаційна бомба, оснащена аеродинамічними поверхнями та системою наведення для підвищення влучності. Після створення КАБів старі авіаційні бомби почали називати некерованими або "тупими" бомбами.

Авіаційні бомби скидають із літака, вони відокремлюються від тримачів з невеликою швидкістю примусового відділення чи під дією гравітації. Дальність залежить від параметрів носія (швидкості та висоти). Чим вище й на більшій швидкості літак скидає КАБ, тим далі летітиме бомба.

Керовані авіабомби стали великою загрозою для України через те, що росіяни мають їх дуже багато. Скажімо, 5 листопада 2023 року лише по деокупованій території Херсонщини ворог випустив 87 керованих авіабомб. 7 листопада окупанти застосували більше сотні КАБів.

Також КАБи небезпечні тим, що мають не дуже високу точність удару. Росіяни випускають снаряд не по цілі, а по якомусь сектору, де бомби завдають величезних руйнувань. Кілька КАБів можуть повністю знищити п’ятиповерховий будинок.

Найжахливішого удару росіяни завдали 16 березня 2022 року. Внаслідок удару по Маріупольському драматичному театру загинуло щонайменше 300 людей, серед них чимало дітей.

ЗУ-23-2

тренажер для навчання обслуги зенітної установки ЗУ-23-2, фото: logika.ua

Як боротися з керованими авіабомами

Збивати КАБи можна засобами протиповітряної оборони. Але оскільки бомби запускають по всій лінії фронту, то розвинути таку широку мережу ППО і забезпечити її ракетами можливостей немає. Збивати літаками дешеві бомби також нелогічно.

Найкращим виходом, кажуть фахівці, було б збивати носії. Однак ворожі літаки підлітають до лінії бойового зіткнення на відстань 40-50 км і запускають бомби. Росіяни добре обізнані про можливості української ППО – українські зенітно-ракетні комплекси, такі як С300, можуть збивати цілі на дальності до 75 км, а Бук-М1 – до 35 км. Розміщувати Patriot неподалік лінії зіткнення – це піддавати його невиправданому ризику. Так само від ближніх боїв бережуть F-16. Удари по аеродромах можуть відтермінувати операції противника, але не запобігти їм.

"Про ведення розробок протидії далекобійним російським бомбам ще у квітні 2024 року повідомляв Володимир Зеленський. Станом на липень 2024 року волонтер Сергій Притула анонсував появу української зброї проти російських КАБів. Як мінімум саме тоді вона випробовувалась та у випадку доведення своєї ефективності її виробництво мали розпочати у стислі терміни", – писав Defense Express.

6 січня в районі Запоріжжя була збита російська керована авіабомба, що отримало офіційне підтвердження. За інформацією Повітряних сил, це вже не перший випадок.

За даними профільного авіаційного українського telegram-каналу "Соняшник", українські зенітники збивали російські далекобійні бомби за допомогою ЗУ-23-2.

"Проблем із виявленням КАБів у нас ніколи не було. Проблеми полягали в часі реакції та ціні застосування, бо з гармат ефективна дальність стрільби не велика, а ракетами дорого", – пояснює "Соняшник".

Саме тому Сили оборони й пропрацьовували можливість збивати керовані авіабомби радянськими "зушками". Таку можливість припускав і генерал армії Микола Маломуж. Для цього, зазначав генерал, необхідні досвід і точність українських бійців. Йдеться про здатність точно визначати траєкторію руху цілей.

Defense Express також наголошує, що в такому випадку йдеться "не про унікальні можливості цієї зброї, а про унікальну майстерність українських бійців та дозу військової вдачі". "Соняшник" відзначає, що мова йде про певну тактику та певне українське рішення, яке буде поступово масштабуватись.

Теги:
Статті
Новини
зброя
Маріуполь
ППО
ЗСУ
Війна з Росією
Укроборонпром
безпілотник
Військові новини
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-7.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 43.26
    Продаж 43.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
15 лютого
08:16
ЗСУ
Сили оборони за добу відбили 36 штурмів окупантів на Покровському напрямку: всього на фронті сталося 112 боєзіткнень
08:08
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну дронами в ніч на 15 лютого: на Миколаївщині є руйнування
08:05
OPINION
Зеленський боїться і Трампа, і власного народу
08:02
Віктор Орбан
Орбан заявив, що війна в Україні може стати Афганістаном для ЄС
08:00
Огляд
Пласка Земля, формула кохання і смажений шампунь - 5 книжок про те, як протистояти обману
07:34
Кір Стармер
Трамп зустрінеться зі Стармером найближчими тижнями, - CNN
07:09
втрати окупантів
Засіб ППО, 59 артсистем і 1180 окупантів: втрати армії РФ за добу на фронті
06:49
Денис Берінчик та Кейшон Девіс (праворуч)
Берінчик програв у бою за звання чемпіона світу у легкій вазі
06:36
безпілотник, дрон
У РФ заявили про атаку дронів на 4 регіони: на промисловому об'єкті у Калузькій області спалахнула пожежа
00:48
зеленський макрон
Зеленський та Макрон обговорили конкретні пропозиції Франції щодо гарантій безпеки для України
00:27
Андрій Єрмак
Важливо, щоб США були на нашому боці, а не посередниками в перемовинах, - Єрмак
2025, п'ятниця
14 лютого
23:50
Оновлено
Мюнхенська безпекова конференція-2025
Мюнхенська безпекова конференція-2025. День перший. Головні події і заяви
23:25
Білий дім
Через назву затоки: журналістів AP позбавили доступу до кабінету та літака Трампа
23:00
Аліса Вайдель
Венс зустрівся з ультраправою кандидаткою в канцлери Німеччини Вайдель у Мюнхені
22:51
Ексклюзив
Дональд Трамп
Адміністрація Трампа приймає абсолютно всі умови Путіна по Україні, - оглядачка Лень
22:30
Обстріл Чорнобильської АЕС: у Києві та області радіаційний фон в нормі
22:26
Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні
Зеленський провів телефонну розмову з Мелоні: говорили про гарантії безпеки для України
22:15
На підконтрольну територію України повернули 8 дітей з ТОТ
22:13
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Без гарантій безпеки від США та ЄС українську армію потрібно збільшити до 1,5 мільйона військовослужбовців. Колонка Сергія Згурця
21:46
Саудівська Аравія
Саудівська Аравія готова прийняти зустріч Трампа з Путіним, - МЗС країни
21:42
Ексклюзив
Дональд Трамп
Прихід великого іноземного капіталу в Україну стане запобіжником від наступної агресії Росії, - інвестиційний банкір Фурса
21:21
Повітряні сили вразили взводний опорний пункт росіян на Курщині, там запускали "шахеди" на територію України
21:17
Ексклюзив
Мюнхенська безпекова конференція-2025
Нова команда Білого дому вважає за опонентів європейські країни, а не Росію, - журналістка-міжнародниця про Мюнхенську конференцію
20:56
Ексклюзив
Обстріл Чорнобильської АЕС
Обстріл Чорнобильської АЕС: наслідки атаки локалізували
20:54
Піт Хегсет
Путін планує оголосити про "перемогу" в Україні попри реальний стан справ, - Гегсет
20:28
Оновлено
віце-президент США Джей Ді Венс
"Ми хочемо досягти тривалого миру": віцепрезидент США Венс після зустрічі із Зеленським. Президент України заявив про готовність руху до реального миру
20:00
OPINION
Як Москва здолала УПА. Повчальна історія
19:41
Ілля Новіков
Рішення РНБО проти Порошенка на сайті президента підмінили, а самі санкції недійсні, – адвокат Новіков
19:34
Огляд
"Під вулканом"
"Під вулканом" не "Бріджит Джонс...": що подивитися на вихідні
19:27
ГУР
"Не кажуть нічого": росіяни обурюються, що влада не інформує про вибухи у Брянській області, - ГУР
19:23
Художник Павло Маков отримав престижну міжнародну премію Leonardo Sciascia amateur d’estampes
19:10
Папа Римський, Папа Франциск
Папу Римського госпіталізували через бронхіт
18:59
У ЄС назвали мита США невиправданими, пообіцявши швидку реакцію на них
18:45
Meta оголосила, що планує вкласти значні кошти у створення гуманоїдних роботів на базі ШІ
18:41
Огляд
Безпека ЧАЕС під питанням: як виникла захисна арка і чи здатна вона витримувати удари. Пояснюємо
18:39
Netflix показав тизер 4-го сезону "Бріджертонів", який розкриває історію кохання Бенедикта і Софі
18:19
Служба безпеки України
На Одещині затримали шістьох підлітків, які підпалювали автівки ЗСУ на замовлення РФ
18:12
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
В Європі розуміють, що мають взяти на себе левову частку відповідальності: Яценюк з Мюнхенської конференції
18:07
Ліндсі Грем
Якщо РФ ще раз нападе на Україну, її відразу візьмуть в НАТО, - сенатор Грем
18:04
OPINION
Якби Зеленський не йшов на другий термін...
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV