Художник Павло Маков отримав престижну міжнародну премію Leonardo Sciascia amateur d’estampes

Про це повідомили на facebook YermilovCentre.

Український художник, член Королівського товариства живописців та графіків Великої Британії, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Павло Маков отримав премію Leonardo Sciascia amateur d’estampes.

"Це заслуга і визнання фундаментального внеску харківського художника Павла Макова в українське і європейське мистецтво, - написали в YermilovCentre. - Дякуємо за відданість мистецтву, за глибину досліджень, за роботи, які сьогодні вже стали культурним надбанням".

У YermilovCentre також відзначили послідовну громадянську позицію художника.

Як зазначається на сайті Павло Макова, художника запросили взяти участь в 11-й міжнародній премії з графіки Premio Leonardo Sciascia amateur d'estampes 2024-2025. Відкриття виставки відбулося в Римі, вона тривала до 30 червня 2024 року, після чого у Венеції, Фабріано, Флоренції, Мілані.

Церемонія нагородження відбулася 13 лютого 2025 року в Мілані. Тут же відкрилася виставка художника, яка триватиме до 30 квітня. А потім з 16 травня до 27 липня у Фабріано.

Як пише "Суспільне Культура", премія заснована організацією Amici di Leonardo Sciascia на честь італійського письменника та мистецтвознавця Леонардо Шаші, який був колекціонером графічних естампів. Нагорода, яку вручають раз на два роки, підтримується провідними культурними установами Італії, зокрема фондом Il Bisonte у Флоренції, Музеєм паперу та філіграней у Фабріано, Школою міжнародної графіки у Венеції та Фондом Федеріки Галлі в Мілані.

