"Під вулканом" не "Бріджит Джонс...": що подивитися на вихідні

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Під вулканом"

У кінотеатрах з 13 лютого

Другий повнометражний фільм польського режисера Даміана Коцура, чия перша драматична стрічка "Хліб і сіль" у 2022 році виграла приз журі Венеційського кінофестивалю. Цього разу Даміан Коцур зняв фільм про українську родину на початку повномасштабного російського вторгнення. Бувши вперше показаною на кінофестивалі в Торонто, стрічка стала кандидатом від Польщі на "Оскар" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою", однак до короткого списку не потрапила (зрештою, як і фільм від України українського режисера Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада"). Прагнучи зробити потужне кіно, яке змусить глядача думати й аналізувати, Даміан Коцур зняв фільм про те, як війна змінює життя людей і про те, що під вулканом, який прокидається, може опинитися кожен незалежно від місця свого перебування.

"Виверження вулкана завжди здається чимось далеким, майже нереальним, - анонсують фільм. - Але одного дня воно перетворить на попіл все навколо. Так само несподівано приходить війна, змінюючи звичний плин життя назавжди. "Під вулканом" – чуттєвий портрет української сім’ї, яка за одну ніч перетворилася з туристів на біженців. За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Коваленки вирушили у відпустку на Канарські острови, не здогадуючись, що повернутись додому уже не зможуть. Росія розпочне велику війну, усі рейси до Києва скасують, і вони застрягнуть у готелі в екзистенційній пастці, оточені щасливими сім’ями, які розважаються, ніби нічого не сталося. На Тенерифе, як і раніше, світить сонце, синіє море і пальми шелестять під вітром, та все це більше не нагадує рай. Війна проникає сюди, хоч тут і не чути вибухів, а ракети не падають на будинки".

У ролях Роман Луцький, Анастасія Карпенко, Софія Березовська, Федір Пугачов

"Бріджит Джонс: Закохана у хлопця"

У кінотеатрах з 13 лютого

Ця романтична комедія режисера Майкла Морріса - четвертий фільм, заснованій на творах британської письменниці Гелен Філдінг серії про Бріджит Джонс - універсальну і мегапопулярну героїню, яка первісно була створена для британської публіки. Властиво Гелен Філдінг вигадала Бріджит для того, щоб від її імені вести колонку в газеті "The Independent". Популярність персонажки створила такий великий ажіотаж, що Філдінг взялася за написання серії романів про Бріджит, які згодом були екранізовані. "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" - стрічка, про яку вже написали, що вона вразлива, чесна й дуже смішна, що заслуговує на великий успіх. А дехто з критиків з огляду нетерплячих очікувань публіки взагалі твердить про те, що цьому фільму суджено стати найуспішнішим про Бріджит усіх часів.

Отож Бріджит - жінка, якій за 50 і чий чоловік загинув під час гуманітарної місії у Судані. Відтак тепер вона самотужки виховує 9-річного сина Біллі та 4-річну доньку Мейбл. Поглинута материнством Бріджит Джонс дедалі менше уваги приділяє власному життю. Однак випадково знайомиться з молодим і привабливим Роксстером і починає дивитись на світ по-новому. А також подобається містеру Воллакеру, шкільному вчителю її дітей. Скільки б вам не було років, місце для пригод у житті є завжди.

У ролях Рене Зеллвеґер, Г'ю Ґрант, Емма Томпсон, Чиветель Еджіофор, Колін Ферт, Лео Вудалл та інші.

"Білий лотос" (3 сезон)

На HBO Max з 16 лютого

Продовження популярного американського сатиричного комедійно-драматичного антологічного телесеріалу режисера Майка Вайта цього разу розгортатиметься в багатому готелі в Таїланді (події попередніх сезонів відбувалися на Гаваях та Сицилії). Кіноісторія, яка розповідає про відпочинок заможних мандрівників на дорогих курортах, де ці люди, шукаючи сенс життя, потрапляють у смішні, а часом і цілком трагічні ситуації, уже отримала 10 нагород "Еммі" за перший сезон, а також 5 - за другий. Як пишуть про третій сезон критики, важко уявити серед телезалежних людину, котра не скаже своїм друзям про цей серіал: "Це ти маєш побачити".

У ролях Паркер Поузі, Джейсон Айзекс, Патрік Шварценеггер, Мішель Монаган та ін.

"Ущелина"

На Apple TV+ з 14 лютого

Американський романтичний бойовик режисера Скотта Дерріксона за сценарієм Зака Діна. Про стрічку критики кажуть, що режисер зважився на сміливий крок - об’єднати кілька жанрів в одне ціле. І хоча у цьому доволі хаотичному фільмі не варто шукати особливої глибини, у ньому чимало екшену та сильний дух драйву. А ще особлива хімія між головними героями, яка твориться серед потужної стрілянини та люті монстрів.

Отож з сюжетом двоє висококваліфікованих снайперів з різних держав прибувають на завдання: захищати протилежні сторони моторошної ущелини. Між ними на відстані виникає симпатія. А в часі вони об'єднують зусилля, щоб вижити у протистоянні із тим, що ховається в ущелині.

У ролях Майлз Теллер, Аня Тейлор-Джой та Сігурні Вівер.

"Капітан Америка: Чудесний новий світ"

У кінотеатрах з 13 лютого

Фантастичний пригодницький бойовик є вже 35-м фільмом у кіновсесвіті Marvel та п’ятим п’ятої фази Кіновсесвіту, а також четвертим фільмом, присвяченим саме цьому персонажу. Чесно кажучи, відгуки про цю стрічку геть ненайкращі - їй закидають млявість сюжету, нецікаві декорації, відсутність натхнення у створенні історії та й загалом цілковите недбальство у виробництві та монтажі, що зробило фільм дуже розхристаним, прогнозованим, пласким та нецікавим. Тому ця наша рекомендація - не стільки данина фільму, скільки фанатам кіновсесвіту Marvel, які не готові пропускати навіть фрагмент (нехай і такий) з життя улюблених героїв

Отож "Щит Капітана Америки належить тепер Сему Вілсону. На відміну від Стіва Роджерса він не володіє суперсилою, тож аби бути гідним свого звання треба докладати чимало зусиль. Зустріч із новообраним президентом США Таддеусом Россом підносить Капітану Америці неприємний сюрприз. Він мимоволі опиняється у центрі міжнародного скандалу. Напруга наростає з кожним днем і аби вберегти світ від хаосу Сему Вілсону доведеться розплутати клубок тіньових змов. Бій проти нових ворогів допоможуть виграти старі союзники".

У ролях Ентоні Макі, Денні Рамірез, Шира Хаас, Джанкарло Еспозіто, Лів Тайлер, Гаррісон Форд та ін.