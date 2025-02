Meta оголосила, що планує вкласти значні кошти в створення гуманоїдних роботів на базі ШІ

Про це інформує Bloomberg.

За словами джерел виданням, компанія робить значні інвестиції в цю категорію і формує нову команду в рамках свого апаратного підрозділу Reality Labs.

Компанія має намір розробити власне апаратне забезпечення, спочатку зосередившись на роботах для домогосподарств. Основна мета полягає у створенні базового штучного інтелекту, датчиків і програмного забезпечення для роботів, які будуть вироблятися і продаватися низкою компаній.

Meta активно веде переговори з робототехнічними компаніями, такими як Unitree Robotics і Figure AI Inc., оскільки на початковому етапі не планує запускати гуманоіда під власним брендом. Це означає, що Meta не буде конкурувати безпосередньо з роботами, такими як Tesla Optimus, але не виключає таку можливість у майбутньому.

У п'ятницю, 14 лютого, Meta оголосила створення нової команди, її очолить Марк Віттен, який пішов у відставку з посади головного виконавчого директора підрозділу безпілотних автомобілів Cruise компанії General Motors Co. Раніше він обіймав керівні посади в ігрових компаніях Unity Software Inc. і Amazon.com Inc.

"Основні технології, в які ми вже інвестували і створили в Reality Labs і AI, доповнюють розробку досягнень, необхідних для робототехніки, - заявив Ендрю Босворт, головний технічний директор Meta. - Ми вважаємо, що розширення нашого портфеля шляхом інвестицій у цю сферу тільки додасть цінності Meta AI і нашим програмам змішаної і доповненої реальності".

За словами одного зі співрозмовників видання, Віттен, який звітуватиме перед Босвортом, цього року найме близько 100 інженерів.

Як стверджує один з учасників проєкту, програмне забезпечення, датчики та обчислювальні пакети, які Meta вже розробляє для своїх пристроїв, є тими самими технологіями, які необхідні для живлення гуманоїдів.

Цього року Meta планує витратити 65 млрд доларів на супутні продукти, включаючи інфраструктуру штучного інтелекту та нову роботу роботів.