Китайська компанія оголосила про старт масового виробництва людиноподібних роботів і назвала їхню вартість

Про це повідомляє New Atlas.

Як зазначили у компанії, модель G1 може стрибати, крутитися, танцювати, підніматися сходами, долати перешкоди, бігати, а також тримати рівновагу навіть під час агресивних маневрів.

За останні місяці Unitree доопрацювала G1, покращивши його дизайн та продуктивність. Робот отримав більш сучасний зовнішній вигляд, а також збільшені можливості завдяки симульованому середовищу навчання з підкріпленням.

Характеристики G1:

Розміри: 1,32 м (висота), 690 x 450 x 300 мм (складений);

Вага: 35 кг;

Швидкість: 2 м/с;

Час роботи: 2 години;

Функції: 3D LiDAR, камера глибини, мікрофон з шумозаглушенням, стереодинамік, 23 ступені свободи суглоб.

Вартість робота стартує від 16 тисяч доларів.