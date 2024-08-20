Китайська компанія оголосила про старт масового виробництва людиноподібних роботів і назвала їхню вартість
Китайська компанія Unitree Robotics оголосила про вихід на ринок гуманоїдних роботів загального призначення, її модель G1 коштує 16 тис. доларів
Про це повідомляє New Atlas.
Як зазначили у компанії, модель G1 може стрибати, крутитися, танцювати, підніматися сходами, долати перешкоди, бігати, а також тримати рівновагу навіть під час агресивних маневрів.
За останні місяці Unitree доопрацювала G1, покращивши його дизайн та продуктивність. Робот отримав більш сучасний зовнішній вигляд, а також збільшені можливості завдяки симульованому середовищу навчання з підкріпленням.
Характеристики G1:
- Розміри: 1,32 м (висота), 690 x 450 x 300 мм (складений);
- Вага: 35 кг;
- Швидкість: 2 м/с;
- Час роботи: 2 години;
- Функції: 3D LiDAR, камера глибини, мікрофон з шумозаглушенням, стереодинамік, 23 ступені свободи суглоб.
Вартість робота стартує від 16 тисяч доларів.
-
У понеділок, 22 липня, Ілон Маск оголосив про розгортання до кінця 2024 року виробництва людиноподібних роботів у "малому виробництві для внутрішнього використання компанії Tesla".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.15 Купівля 41.15Продаж 41.62
- EUR Купівля 45.36Продаж 46.07
- Актуальне
- Важливе