Якщо РФ ще раз нападе на Україну, її відразу візьмуть в НАТО, - сенатор Грем

Про це він заявив на конференції з безпеки у Мюнхені.

"Ніхто не хоче бути провокатором. Якщо ми візьмемо Україну в НАТО, Путін просто збожеволіє. Він вже збожеволів, я думаю, - наголосив Грем. - Ми говоримо про те, щоб його налякати, щоб він двічі подумав перед тим, щоб щось робити. Якщо ти зробиш, ми знищимо твою економіку, розірвемо твою країну санкціями".

Він наголосив, що з Росією не будуть спілкуватися "як з нормальною країною", бо вона такою не є. На його переконання, ймовірна мирна угода має передбачати дії, які запобігатимуть намірам Путіна повторити вторгнення.

Сенатор заявив, що підтримує вступ України до НАТО, зауваживши, що досі є країни, які не визначились зі своєю позіцією.

"Я хочу, щоб Путін знав, що якщо він втне це ще раз, Україна одразу вступає в НАТО. Я хочу, щоб він чітко знав, що відбудеться, коли буде нове вторгнення: будуть санкції, будуть ще інші погані речі для вас (росіян, - ред.), будуть солдати в Україні, тому що це буде впливати на американський бізнес", - зауважив Грем.