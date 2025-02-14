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Ексклюзив

В Європі розуміють, що мають взяти на себе левову частку відповідальності: Яценюк з Мюнхенської конференції

Ірена Моляр
14 лютого, 2025 п'ятниця
18:12
Війна з Росією Арсеній Яценюк

Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, експремʼєр-міністр України зауважив з Мюнхенської безпекової конференції, що допомога Європи Україні вже склала $140 млрд, в той час як США надали $100 млрд

Зміст

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Ми живемо у новій реальності, до якої треба було готуватися ще до виборів президента США та мати план "Б". Зараз цей план "Б" реалізовується. Фактично мова йде про те, що Європа повинна взяти на себе левову частку відповідальності за майбутнє України. Я вважав і вважаю, що нам без США вкрай складно забезпечити безпеку нашої країни. Сполучені Штати проходять нині той період, який вони вже проходили і перед Першою світовою війною, і перед Другою, тобто американський ізоляціонізм почався ще з Джорджа Вашингтона (1-й президент США, – ред.). Тому, по-перше, ми не маємо ні у якому випадку опускати руки", - підкреслив експрем'єр-міністр України.

За його словами, ним були проведені зустрічі з комісаром ЄС по обороні, міністром оборони Естонії, міністром закордонних справ Польщі, які запевнили, що Європа буде стояти поруч з Україною, і вони розуміють, що їм потрібно буде взяти на себе левову частку відповідальності.

"Європа за всіма цифрами вже дала більше, ніж США, - $140 млрд проти $100 млрд. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що вони далі будуть підтримувати Україну. Я розумію весь скепсис, всі виклики, але в цей момент треба мати дуже холодний розум. Багато що залежить від Володимира Зеленського. Можу сказати, що він зараз зайняв правильну позицію, чітко заявивши, що перемовин без України не буде й Україна не прийме жодні умови, які будуть висунуті без згоди України. Всі наші європейські друзі мені сказали, що цю лінію і потрібно тримати", - резюмував Арсеній Яценюк.

  • 14 лютого, стартувала 61-ша Мюнхенська безпекова конференція. Українську делегацію на Мюнхенській конференції очолив президент Володимир Зеленський. Також у її складі очільник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров і заступник голови ОП Павло Паліса. Еспресо.TV публікує головні заяви та події з Німеччини.
     
Теги:
Новини
Україна
Польща
ЄС
Арсеній Яценюк
Європа
Естонія
Володимир Зеленський
США
допомога Україні
переговори з РФ
допомога США Україні
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