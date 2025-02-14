В Європі розуміють, що мають взяти на себе левову частку відповідальності: Яценюк з Мюнхенської конференції

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Ми живемо у новій реальності, до якої треба було готуватися ще до виборів президента США та мати план "Б". Зараз цей план "Б" реалізовується. Фактично мова йде про те, що Європа повинна взяти на себе левову частку відповідальності за майбутнє України. Я вважав і вважаю, що нам без США вкрай складно забезпечити безпеку нашої країни. Сполучені Штати проходять нині той період, який вони вже проходили і перед Першою світовою війною, і перед Другою, тобто американський ізоляціонізм почався ще з Джорджа Вашингтона (1-й президент США, – ред.). Тому, по-перше, ми не маємо ні у якому випадку опускати руки", - підкреслив експрем'єр-міністр України.

За його словами, ним були проведені зустрічі з комісаром ЄС по обороні, міністром оборони Естонії, міністром закордонних справ Польщі, які запевнили, що Європа буде стояти поруч з Україною, і вони розуміють, що їм потрібно буде взяти на себе левову частку відповідальності.

"Європа за всіма цифрами вже дала більше, ніж США, - $140 млрд проти $100 млрд. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що вони далі будуть підтримувати Україну. Я розумію весь скепсис, всі виклики, але в цей момент треба мати дуже холодний розум. Багато що залежить від Володимира Зеленського. Можу сказати, що він зараз зайняв правильну позицію, чітко заявивши, що перемовин без України не буде й Україна не прийме жодні умови, які будуть висунуті без згоди України. Всі наші європейські друзі мені сказали, що цю лінію і потрібно тримати", - резюмував Арсеній Яценюк.