Трамп зустрінеться зі Стармером найближчими тижнями, - CNN
Президент США Дональд Трамп погодився на зустріч з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, яка має відбутися вже найближчими тижнями
Про це Трамп сказав журналістам у Білому домі, пише CNN.
Він розповів, що нещодавно мав телефонну розмову з британським прем'єром.
"Він попросив про зустріч, і я погодився. У нас буде дружня зустріч. У нас відбувається багато хорошого", - сказав президент США.
Він додав, що Стармер хотів би приїхати у США "вже наступного тижня або через тиждень". Також Трамп повторив, що зустріч організовано на прохання прем'єра і він не впевнений, що саме має Стармер сподівається обговорити.
CNN зазначає, що це сталося після того, як Трамп оголосив про запровадження "дзеркальних" митних тарифів у відповідь проти всіх торгових партнерів США без винятків.
- Нещодавно президент Володимир Зеленський розповів, що матиме розмову з американським колегою Трампом щодо планів росіян стосовно Республіки Білорусь.
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