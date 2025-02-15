Трамп зустрінеться зі Стармером найближчими тижнями, - CNN

Про це Трамп сказав журналістам у Білому домі, пише CNN.

Він розповів, що нещодавно мав телефонну розмову з британським прем'єром.

"Він попросив про зустріч, і я погодився. У нас буде дружня зустріч. У нас відбувається багато хорошого", - сказав президент США.

Він додав, що Стармер хотів би приїхати у США "вже наступного тижня або через тиждень". Також Трамп повторив, що зустріч організовано на прохання прем'єра і він не впевнений, що саме має Стармер сподівається обговорити.

CNN зазначає, що це сталося після того, як Трамп оголосив про запровадження "дзеркальних" митних тарифів у відповідь проти всіх торгових партнерів США без винятків.