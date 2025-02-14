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Зеленський обговорить з Трампом плани РФ щодо Білорусі

Дар'я Куркіна
14 лютого, 2025 п'ятниця
15:17
Світ Зеленський Трамп

Президент Володимир Зеленський розповів, що матиме розмову з американським колегою Дональдом Трампом щодо планів росіян стосовно Республіки Білорусь

Зміст

Про це він сказав журналістам під час безпекової конференції у Мюнхені, передає Укрінформ.

Президент припустив, що розмова може відбутися завтра або сьогодні.

"Питання щодо Північної Кореї – це конкретний кейс. Це не теорія, а конкретика. Це чітко питання втягування другої країни у війну. На це не було часу, але я думаю, що ще буде: з президентом Трампом говоритимемо про те, що росіяни збираються зробити з Білоруссю. Ми це чітко усвідомлюємо", - зазначив Зеленський.

  • Президент також розповів, що Росія вже цьогоріч підготує 15 дивізій, які повністю або частково перебуватимуть у Білорусі. Звідти вони можуть піти в наступ на країни НАТО.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Білорусь
Президент України
Володимир Зеленський
російська армія
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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