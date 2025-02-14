Зеленський обговорить з Трампом плани РФ щодо Білорусі
Президент Володимир Зеленський розповів, що матиме розмову з американським колегою Дональдом Трампом щодо планів росіян стосовно Республіки Білорусь
Про це він сказав журналістам під час безпекової конференції у Мюнхені, передає Укрінформ.
Президент припустив, що розмова може відбутися завтра або сьогодні.
"Питання щодо Північної Кореї – це конкретний кейс. Це не теорія, а конкретика. Це чітко питання втягування другої країни у війну. На це не було часу, але я думаю, що ще буде: з президентом Трампом говоритимемо про те, що росіяни збираються зробити з Білоруссю. Ми це чітко усвідомлюємо", - зазначив Зеленський.
- Президент також розповів, що Росія вже цьогоріч підготує 15 дивізій, які повністю або частково перебуватимуть у Білорусі. Звідти вони можуть піти в наступ на країни НАТО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.97
- EUR Купівля 43.24Продаж 43.93
- Актуальне
- Важливе