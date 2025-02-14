Зеленський обговорить з Трампом плани РФ щодо Білорусі

Про це він сказав журналістам під час безпекової конференції у Мюнхені, передає Укрінформ.

Президент припустив, що розмова може відбутися завтра або сьогодні.

"Питання щодо Північної Кореї – це конкретний кейс. Це не теорія, а конкретика. Це чітко питання втягування другої країни у війну. На це не було часу, але я думаю, що ще буде: з президентом Трампом говоритимемо про те, що росіяни збираються зробити з Білоруссю. Ми це чітко усвідомлюємо", - зазначив Зеленський.