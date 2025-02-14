Росія готує 15 дивізій у Білорусі й може піти на країни НАТО вже наступного року, – Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції

Відповідаючи на запитання про те, чи в разі, якщо Україна погодиться на так званий компромісний мир, немає ризиків, що Росія знову нападе на Україну через якийсь час, Зеленський сказав, що так і станеться, якщо не буде гарантій безпеки. Втім загроза є не лише для України.

"А ви знаєте, що відбувається в Білорусі? Уже цього року Росія підготує 15 дивізій для тренування й посилення ситуації на білоруському напрямку. Ми думаємо, що вони всі або частково будуть на території Білорусі. Це буде 100-150 тисяч людей. І я не впевнений, що це велике угруповання піде наступом саме в Україну. Це може бути. Вони можуть піти як в Україну, як це було 2022 року. Або ж вони можуть піти на Польщу чи країни Балтії", – зазначив він.

Зеленський додав, що Путін, імовірно, готує війну проти країн НАТО наступного року.

"Я не знаю цього напевно. Але, думаю, така в нього ідея. З усього, що я отримую від розвідки, вважаю, що він готує війну з країнами НАТО наступного року", – сказав він.

Президент України наголосив, що немає 100-відсоткової впевненості саме в такому розвитку подій, і висловив сподівання, що цьому вдасться запобігти.