Якщо ми не в НАТО, то нам потрібна натовська зброя й армія у 1,5 мільйона людей, - Зеленський

Про це він сказав під час спілкування із журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

"Сьогоднішня Америка і президент Трамп, вони не готові говорити про НАТО. Вони відкрито про це говорять. Вони вважають, що Україна не може бути в НАТО, бо це ескалація з "рускімі". Вони вважають, що НАТО в Конституції – є головним чинником окупації України", - зазначив президент України.

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Глава держави також наголосив, що Україна прагне вступу до НАТО через гарантії безпеки.

"Ми довіряємо НАТО, ми довіряємо цим гарантіям безпеки. Я прагматично говорю, чесно, і вважаю, що це – найдешевший варіант для всіх. Зрозуміло, буде армія, яка буде відповідної кількості, яка буде підтримана всіма союзниками. І багато різних умов щодо вступу в НАТО і так далі" – сказав Володимир Зеленський.

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На його думку, поки Україна не є членом НАТО, необхідно розвивати власні оборонні спроможності у співпраці з європейськими партнерами.

"І тоді, якщо ми не в НАТО, або допоки ми не в НАТО, це говорить про те, що ми з вами будемо мати можливість захистити себе такою армією, яка спроможна. Тобто, це відповідна зброя натовська, і відповідна кількість воїнів, наших українських. Але що це за кількість? Я вам просто говорю, цифри, які ми розуміємо з усіма військовими. Це буде армія 1,5 мільйона. І сьогодні наша армія, яка не в два рази менша, ніж в 1,5 мільйона, але приблизно бойові бригади будуть десь в два рази менше, ніж нам потрібні. У них (РФ, - ред.) – 220, у нас - 110 на сьогодні бойових бригад. Ну, значить, нам потрібна 220", - зазначив глава держави.