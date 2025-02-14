Умєров на зустрічі з Рютте наголосив, що Україна не відмовляється від курсу на вступ в НАТО

Про це міністр оборони України повідомив у Facebook.

"Україна не відмовляється від свого стратегічного курсу – ми бачимо своє майбутнє в НАТО. Це наш безпековий пріоритет, і наша армія вже сьогодні є важливим елементом євроатлантичної безпеки", - зазначив Умєров.

Також він поінформував генсека про розвиток українського оборонно-промислового комплексу та плани нарощення власних військових можливостей.

"Україна щороку зміцнює свій внесок у боротьбу з російською агресією, але підтримка союзників залишається критично важливою", - відмітив міністр оборони України.

Окрім цього, під час зустрічі сторони обговорили необхідність посилення оборонних спроможностей НАТО та європейських країн.

"Виклики безпеці тільки зростають – маємо відповідати на них консолідовано та проактивно", - додав Умєров.