Умєров на зустрічі з Рютте наголосив, що Україна не відмовляється від курсу на вступ в НАТО
Перед засіданням Ради Україна-НАТО міністр оборони України Рустем Умєров провів розмову із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої наголосив, що Україна не відмовляється від курсу на вступ у НАТО
Про це міністр оборони України повідомив у Facebook.
"Україна не відмовляється від свого стратегічного курсу – ми бачимо своє майбутнє в НАТО. Це наш безпековий пріоритет, і наша армія вже сьогодні є важливим елементом євроатлантичної безпеки", - зазначив Умєров.
Також він поінформував генсека про розвиток українського оборонно-промислового комплексу та плани нарощення власних військових можливостей.
"Україна щороку зміцнює свій внесок у боротьбу з російською агресією, але підтримка союзників залишається критично важливою", - відмітив міністр оборони України.
Окрім цього, під час зустрічі сторони обговорили необхідність посилення оборонних спроможностей НАТО та європейських країн.
"Виклики безпеці тільки зростають – маємо відповідати на них консолідовано та проактивно", - додав Умєров.
- Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україні ніколи не обіцяли вступ у Північноатлантичний альянс за результатами домовленостей про мир.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.53 Купівля 41.53Продаж 42
- EUR Купівля 43.26Продаж 43.96
- Актуальне
- Важливе