Україні ніколи не обіцяли членство в НАТО в межах мирних домовленостей, - Рютте

Про це він заявив на пресконференції у Брюсселі.

"У Вашингтоні НАТО (Вашингтонський саміт Альянсу в 2024 році, - ред.) взяло на себе зобовʼязання щодо майбутнього членства України в НАТО, але не було конкретного погодження, коли почнуться перемовини щодо миру й чи завершаться точно членством в Альянсі", - сказав Рютте.

Генсек підкреслив, що вступ Києва в НАТО ймовірний, але "цього не було чітко зазначено".

"Незалежно від результатів ми повинні забезпечити, аби Володимир Путін ніколи не спробував напасти на Україну (знову), це критично важливо (...). Ми можемо обдумати 5, 10 варіантів, яким чином забезпечити ці гарантії для України в майбутньому, але ніколи Україні не обіцяли, що в межах домовленостей про мир буде членство в НАТО", - резюмував він.