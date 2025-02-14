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У ЄС назвали мита США невиправданими, пообіцявши швидку реакцію на них

Дар'я Куркіна
14 лютого, 2025 п'ятниця
18:59
Світ

Європейська комісія заявила, що негайно та твердо відреагує на підвищення мит Сполученими Штатами Америки, назвавши торговельну політику президента Дональда Трампа невиправданою

Зміст

Про це пише Reuters.

"ЄС підтримує одні з найнижчих тарифів у світі й не бачить виправдання для підвищення мит США на свій експорт", - йдеться в заяві комісії, що координує торговельну політику Європи.

У Євросоюзі також підкреслили, що блок отримує понад 70% імпорту без тарифів.

"ЄС рішуче і негайно відреагує на невиправдані бар'єри для вільної та справедливої торгівлі, зокрема, коли мита використовуються для оскарження правової та недискримінаційної політики", - наголошує комісія.

За словами трьох європейських дипломатів, які спілкувалися з Reuters, блок використовуватиме час для переговорів щодо відповіді, якщо Вашингтон запровадить тарифи.

Водночас глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що американські тарифи спричинять "пропорційні та рішучі контрзаходи".

  • 11 лютого Трамп запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США без жодних винятків.
  • Президент США Дональд Трамп 13 лютого оприлюднив дорожню карту взаємних тарифів: ЗМІ пишуть, що вони націлені на товари з Китаю, Японії, ЄС та Південної Кореї.
Теги:
Новини
ЄС
Європа
Дональд Трамп
США
Економіка
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