У ЄС назвали мита США невиправданими, пообіцявши швидку реакцію на них

Про це пише Reuters.

"ЄС підтримує одні з найнижчих тарифів у світі й не бачить виправдання для підвищення мит США на свій експорт", - йдеться в заяві комісії, що координує торговельну політику Європи.

У Євросоюзі також підкреслили, що блок отримує понад 70% імпорту без тарифів.

"ЄС рішуче і негайно відреагує на невиправдані бар'єри для вільної та справедливої торгівлі, зокрема, коли мита використовуються для оскарження правової та недискримінаційної політики", - наголошує комісія.

За словами трьох європейських дипломатів, які спілкувалися з Reuters, блок використовуватиме час для переговорів щодо відповіді, якщо Вашингтон запровадить тарифи.

Водночас глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що американські тарифи спричинять "пропорційні та рішучі контрзаходи".