У ЄС назвали мита США невиправданими, пообіцявши швидку реакцію на них
Європейська комісія заявила, що негайно та твердо відреагує на підвищення мит Сполученими Штатами Америки, назвавши торговельну політику президента Дональда Трампа невиправданою
Про це пише Reuters.
"ЄС підтримує одні з найнижчих тарифів у світі й не бачить виправдання для підвищення мит США на свій експорт", - йдеться в заяві комісії, що координує торговельну політику Європи.
У Євросоюзі також підкреслили, що блок отримує понад 70% імпорту без тарифів.
"ЄС рішуче і негайно відреагує на невиправдані бар'єри для вільної та справедливої торгівлі, зокрема, коли мита використовуються для оскарження правової та недискримінаційної політики", - наголошує комісія.
За словами трьох європейських дипломатів, які спілкувалися з Reuters, блок використовуватиме час для переговорів щодо відповіді, якщо Вашингтон запровадить тарифи.
Водночас глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що американські тарифи спричинять "пропорційні та рішучі контрзаходи".
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