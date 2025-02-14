Прихід великого іноземного капіталу в Україну стане запобіжником від наступної агресії Росії, - інвестиційний банкір Фурса
Якщо дійсно з боку великих американських компаній з’явиться зацікавленість щодо корисних копалин, це буде позитивним сигналом для України
Таку думку висловив інвестиційний банкір, фінансовий аналітик Сергій Фурса в етері телеканалу "Еспресо".
"BGV Group Буткевича вже підписала угоди з трьома американськими фірмами про співпрацю у цій сфері. Найкраще, що може статися для української економіки та політики, якщо сюди зайде дуже багато іноземного капіталу. По-перше, це створить запобіжник від наступної агресії Росії, бо тоді будь-який напад на Україну стане величезним ризиком. По-друге, це зменшить вплив українських олігархів, адже їхня частка в економіці скоротиться", - зазначив він.
Трамп хоче 500 млрд доларів компенсації за допомогу Україні, хоча ця цифра взята невідомо звідки. США не надали Україні навіть 300 мільярдів доларів. Загалом Європа та США виділили понад 300 мільярдів, і Європа внесла більшу частку. Але якщо інтерес до наших корисних копалин реальний, і компанії готові інвестувати – ми будемо тільки раді, зауважив Фурса.
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"Ми нічого не будемо віддавати, бо у нас просто немає чого віддавати. Те, що є, десь закопане, і його ще треба викопати. Хочеш – приходь, копай. Насправді, протягом 30 років у нашій землі багато чого залишалося недоторканим. Ми самі навіть не знаємо що там було. Багато українських корупціонерів отримували ліцензії, але нічого не видобували. Чому? Бо це надзвичайно дорого. Якщо ж американські компанії прийдуть, вкладуть сотні мільйонів доларів, створять робочі місця, почнуть видобуток і платитимуть податки – чудово! Але тут виникає питання: чи справді є великий інтерес до наших ресурсів? Є ілюзія, що всі хочуть отримати доступ до українських надр, але це не зовсім так. Наприклад, рідкісноземельні метали, зокрема літій. Зараз у світі його профіцит, ціна падає вже два роки, і попит зменшується. Насправді ці рідкісноземельні метали не такі вже й рідкісні, їх просто неефективно видобувати, тому мало хто цим займається", - резюмував він.
Обмін українських рідкісноземельних металів на допомогу США. Що відомо
Раніше Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.
Нардеп Ярослав Железняк припускає, що така заява президента США була зроблена для американської аудиторії.
Президент Володимир Зеленський згодом висловив готовність укласти угоду про обмін українських корисних копалин на військову допомогу США. Водночас президент наголосив: Київ не прагне віддавати свої природні ресурси, а пропонує взаємовигідне партнерство для розвитку країн.
11 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "фактично погодилась" надати Вашингтону свої корисні копалини на суму $500 млрд в обмін на військову допомогу.
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