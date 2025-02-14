Інформація про корисні копалини України засекречена, - керівник аналітичного напряму мережі "АНТС"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Інформація про наші корисні копалини засекречена. Зокрема, нещодавно було звернення українського бізнесу до влади з метою розсекретити цю інформацію. Чому тільки обмежене коло осіб має реальне уявлення про те, що знаходиться в землі?" - зауважив Несходовський.

За словами керівника аналітичного напряму мережі "АНТС", навіть для потенційних інвесторів інформація про українські корисні копалини є закритою.

"Наприклад, була приватизація об'єднаної гірничої хімічної компанії (ОГХК), яка володіє титановими рудами. Було 15 заявок для участі у приватизації цього об'єкта, в тому числі й американці. Але коли дійшли до конкретних пропозицій після оголошення конкурсу, залишилась лише одна компанія - азербайджанська. Чому американці відмовились? Тому що якість документів щодо кількості титанової руди виявилася дуже низькою, інформації було недостатньо", - пояснив Несходовський.

Керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" наголосив, що держава маніпулює з тим, хто і як буде брати участь у приватизації об'єктів, і через закритість інформації про корисні копалини має можливість сприяти розвитку корупції.

"Тому в цьому ключі у мене є певні сумніви щодо реальності пропозиції щодо корисних копалин. Що робить держава, щоб цей сектор став інвестиційно привабливим? Тому що розробка потребує величезних капітальних вкладень", — додав Несходовський.

Обмін українських рідкісноземельних металів на допомогу США. Що відомо

Раніше Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.