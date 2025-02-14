Інформація про корисні копалини України засекречена, - керівник аналітичного напряму мережі "АНТС"
Керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський зазначив, що тільки обмежене коло людей має реальне уявлення про те, які корисні копалини є в Україні
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Інформація про наші корисні копалини засекречена. Зокрема, нещодавно було звернення українського бізнесу до влади з метою розсекретити цю інформацію. Чому тільки обмежене коло осіб має реальне уявлення про те, що знаходиться в землі?" - зауважив Несходовський.
За словами керівника аналітичного напряму мережі "АНТС", навіть для потенційних інвесторів інформація про українські корисні копалини є закритою.
"Наприклад, була приватизація об'єднаної гірничої хімічної компанії (ОГХК), яка володіє титановими рудами. Було 15 заявок для участі у приватизації цього об'єкта, в тому числі й американці. Але коли дійшли до конкретних пропозицій після оголошення конкурсу, залишилась лише одна компанія - азербайджанська. Чому американці відмовились? Тому що якість документів щодо кількості титанової руди виявилася дуже низькою, інформації було недостатньо", - пояснив Несходовський.
Керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" наголосив, що держава маніпулює з тим, хто і як буде брати участь у приватизації об'єктів, і через закритість інформації про корисні копалини має можливість сприяти розвитку корупції.
"Тому в цьому ключі у мене є певні сумніви щодо реальності пропозиції щодо корисних копалин. Що робить держава, щоб цей сектор став інвестиційно привабливим? Тому що розробка потребує величезних капітальних вкладень", — додав Несходовський.
Обмін українських рідкісноземельних металів на допомогу США. Що відомо
Раніше Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.
Нардеп Ярослав Железняк припускає, що така заява президента США була зроблена для американської аудиторії.
Президент Володимир Зеленський згодом висловив готовність укласти угоду про обмін українських корисних копалин на військову допомогу США. Водночас президент наголосив: Київ не прагне віддавати свої природні ресурси, а пропонує взаємовигідне партнерство для розвитку країн.
11 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "фактично погодилась" надати Вашингтону свої корисні копалини на суму $500 млрд в обмін на військову допомогу.
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