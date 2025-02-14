На Одещині затримали шістьох підлітків, які підпалювали автівки ЗСУ на замовлення РФ
Служба безпеки затримала шістьох неповнолітніх віком 13-16 років в Одеській області, які на замовлення російських спецслужб палили авто українських військових
Про це інформує СБУ.
Відомо, що школярі шукали "легкого заробітку" у telegram-каналах: підлітки за вказівкою ворога палили автомобілі ЗСУ.
"Коли неповнолітні намагалися "згорнути співпрацю" з окупантами, представники російських спецслужб переходили до погроз та шантажу школярів. За матеріалами справи, фігуранти діяли порізно. Спочатку шукали потенційні цілі, а потім "погоджували" їх зі своїми російськими кураторами та підпалювали за допомогою легкозаймистих сумішей", - розповідає Служба безпеки.
Серед фігурантів - 14-річний учень одеського ліцею. Зазначено, що хлопець спалив авто українського військового, але не отримав за це гроші, тому намагався розірвати зв'язок з окупантами.
Після цього ворог почав шантажувати його зливом компромату на нього, аби змусити виконувати наступне завдання.
Фото: СБУ
Водночас в Одесі затримали 15-річного юнака, який спалив позашляховик ЗСУ, трьох підлітків 13 і 15 років викрили у Роздільнянському районі - вони підпалили авто військового Держприкордонслужби, а у Хаджибейському районі затримали 16-річну дівчину, яка підпалила 2 військових авто.
Під час обшуків у підлітків вилучили мобільні телефони з доказами діяльності на користь РФ. Їм оголосили підозри за двома статтями Кримінального кодексу: перешкоджання законній діяльності ЗСУ й інших військових формувань в особливий період та умисне пошкодження майна шляхом підпалу.
Фігурантам загрожує до 10 років за ґратами.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Також СБУ затримала шістьох псевдоактивістів, які заперечували збройну агресію РФ і закликали до повалення конституційного ладу в Україні.
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