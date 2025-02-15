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Засіб ППО, 59 артсистем і 1180 окупантів: втрати армії РФ за добу на фронті
Протягом доби на російсько-українському фронті армія окупантів втратила ще 1180 своїх військових, а також сотні одиниць техніки й озброєння
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 856 660 (+1180) осіб,
- танків ‒ 10 068 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 927 (+17) од,
- артилерійських систем – 23 174 (+59) од,
- РСЗВ – 1283 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1067 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25 341 (+117),
- крилаті ракети ‒ 3063 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37 379 (+127) од,
- спеціальна техніка ‒ 3747 (+2) од.
Дані уточнюються.
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