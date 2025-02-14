На підконтрольну територію України повернули 8 дітей з ТОТ

Про це повідомив уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.

"Серед повернутих є рідні братики та сестрички. Усі діти були роз’єднані зі своїми рідними через війну та окупацію, деякі втратили батьків. Загалом вдалося повернути дітей із Луганської, Запорізької, Херсонської областей", - написав він.

Сьогодні вперше за довгий час цивільна українка побачилася з двома своїми синами: жінку незаконно затримали й засудили на ТОТ росіяни.

"Опікуном дітей була бабуся. Але тепер вони возз’єдналися і з мамою!" - додав Лубінець.

Фото: dmytro_lubinetzs/telegram

За словами омбудсмена, мати повернули з російської окупації у вересні 2024 року, на звільнення з ТОТ своїх двох синів вона чекала 6 місяців.

Повернення відбулося в межах ініціативи Bring Kids Back UA, країною-посередницею виступив Катар.

Фото: dmytro_lubinetzs/telegram