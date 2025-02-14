На підконтрольну територію України повернули 8 дітей з ТОТ
У пʼятницю, 14 лютого, з окупації на підконтрольну територію України вдалося повернути вісьмох дітей
Про це повідомив уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.
"Серед повернутих є рідні братики та сестрички. Усі діти були роз’єднані зі своїми рідними через війну та окупацію, деякі втратили батьків. Загалом вдалося повернути дітей із Луганської, Запорізької, Херсонської областей", - написав він.
Сьогодні вперше за довгий час цивільна українка побачилася з двома своїми синами: жінку незаконно затримали й засудили на ТОТ росіяни.
"Опікуном дітей була бабуся. Але тепер вони возз’єдналися і з мамою!" - додав Лубінець.
Фото: dmytro_lubinetzs/telegram
За словами омбудсмена, мати повернули з російської окупації у вересні 2024 року, на звільнення з ТОТ своїх двох синів вона чекала 6 місяців.
Повернення відбулося в межах ініціативи Bring Kids Back UA, країною-посередницею виступив Катар.
Фото: dmytro_lubinetzs/telegram
- 11 лютого в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути чотирьох дітей з тимчасово окупованих територій.
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