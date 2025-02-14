Адміністрація Трампа приймає абсолютно всі умови Путіна по Україні, - оглядачка Лень

Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".

"У США продемонстрували, що не має бути ніякої ізоляції РФ, що з нею треба взаємодіяти тісніше, і це великий прорив для Путіна. Це не просто поступка Путіну. Вони не хочуть домовлятися про Україну. В команді президента США Дональда Трампа здають Україну заради домовленостей про щось зовсім інше. Не варто жити в ілюзіях – вони приймають всі умови Путіна щодо України, щоб досягти інших домовленостей. Це можуть бути комерційні інтереси, контракти для Ілона Маска тощо", - зазначила Лень.

За її словами, головне зараз – показати світу, що Трамп не може вирішувати ці питання, він забагато взяв на себе.