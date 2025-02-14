Адміністрація Трампа приймає абсолютно всі умови Путіна по Україні, - оглядачка Лень
Політична оглядачка Ольга Лень зазначила, що Трамп може щось обіцяти, але його слова не мають жодного значення
Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".
"У США продемонстрували, що не має бути ніякої ізоляції РФ, що з нею треба взаємодіяти тісніше, і це великий прорив для Путіна. Це не просто поступка Путіну. Вони не хочуть домовлятися про Україну. В команді президента США Дональда Трампа здають Україну заради домовленостей про щось зовсім інше. Не варто жити в ілюзіях – вони приймають всі умови Путіна щодо України, щоб досягти інших домовленостей. Це можуть бути комерційні інтереси, контракти для Ілона Маска тощо", - зазначила Лень.
За її словами, головне зараз – показати світу, що Трамп не може вирішувати ці питання, він забагато взяв на себе.
- Колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон відреагував на розмову президента США з російським диктатором Володимиром Путіним, зазначивши, що останній "не може бути щасливішим".
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