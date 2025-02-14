Обстріл Чорнобильської АЕС: у Києві та області радіаційний фон в нормі
Станом на вечір 14 лютого після російської атаки на Чорнобильську АЕС радіаційний фон у столиці та області в нормі, перевищень не фіксують
Про це повідомила КМДА.
Відомо, що заміри здійснюють кожні 3 години, ситуація перебуває під контролем фахівців.
"Міські служби тримають звʼязок з екстреними службами, задіяними до ліквідації наслідків удару російського дрону по ЧАЕС. У разі необхідності Київська аварійно-рятувальна служба готова надати допомогу", - додають у матеріалі.
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- Російський БПЛА із фугасною бойовою частиною в ніч на 14 лютого влучив в укриття 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Його було суттєво пошкоджено. Станом на вечір цьго ж дня наслідки атаки вдалось локалізувати.
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