Молдова сподівається на виведення військ РФ з Придністров'я у рамках переговорів щодо війни в Україні

Про це у програмі Jurnal TV "Cabinetul din Umbră" заявив прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан.

"Наразі є міжнародний контекст, який може призвести до того, що Росія може вивести свої війська з лівого берега Дністра у рамках цього переговорного процесу. Можливо, не обов'язково у мирному переговорному процесі, це важко уявити найближчим часом, але у переговорному процесі, який стосується України та нової архітектури безпеки ЄС. Тут, у цьому контексті, є така можливість і шанс", - сказав він.

"Республіка Молдова наполягатиме на тому, щоб ми поставили це питання на стіл переговорів. Будь-які переговори, які зараз стосуються миру чи припинення вогню в Україні, по суті стосуються нової архітектури безпеки в Європі", - додав Речан.

Також політика попросили прокоментували рішення про закриття Російського культурного центру після падіння на території Молдови безпілотників РФ.

"То насправді був не культурний центр, а центр з агентами впливу. А тим, хто скаржиться, ми говоримо, що Молдова не має нічого проти російської культури, російської мови. Росія має поважати молдаван і не посилати своїх агентів впливу, які маскуються під діячів культури", - сказав прем'єр.