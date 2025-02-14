Молдова сподівається на виведення військ РФ з Придністров'я у рамках переговорів щодо війни в Україні
Молдова вважає, що нині існує міжнародний контекст, який може призвести до того, що Росія виведе свої війська з окупованого нею Придністров'я
Про це у програмі Jurnal TV "Cabinetul din Umbră" заявив прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан.
"Наразі є міжнародний контекст, який може призвести до того, що Росія може вивести свої війська з лівого берега Дністра у рамках цього переговорного процесу. Можливо, не обов'язково у мирному переговорному процесі, це важко уявити найближчим часом, але у переговорному процесі, який стосується України та нової архітектури безпеки ЄС. Тут, у цьому контексті, є така можливість і шанс", - сказав він.
"Республіка Молдова наполягатиме на тому, щоб ми поставили це питання на стіл переговорів. Будь-які переговори, які зараз стосуються миру чи припинення вогню в Україні, по суті стосуються нової архітектури безпеки в Європі", - додав Речан.
Також політика попросили прокоментували рішення про закриття Російського культурного центру після падіння на території Молдови безпілотників РФ.
"То насправді був не культурний центр, а центр з агентами впливу. А тим, хто скаржиться, ми говоримо, що Молдова не має нічого проти російської культури, російської мови. Росія має поважати молдаван і не посилати своїх агентів впливу, які маскуються під діячів культури", - сказав прем'єр.
- На Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого президент України Володимир Зеленський сказав, що готовий вести перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним лише після того, як узгодить з Європою та США план завершення війни.
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