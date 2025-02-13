У Молдові знайшли уламки безпілотника РФ: МЗС країни викликало російського посла
Міністерство закордонних справ Молдови 13 лютого викликало російського посла Олега Озерова через падіння уламків БПЛА на території країни
Про це повідомляє поліція Молдови.
Зазначається, що на території Молдови були знайдені два російські безпілотники. Один з них помітили на сільськогосподарському полі поблизу села Чумай Тараклійського району, а інший вибухнув у полі приблизно за 1,5 кілометра від Чадир-Лунга.
"Експерти вибухотехнічного відділу поліції наразі перебувають на місцях і проводять розслідування, після чого безпілотники будуть детально досліджені", - йдеться у дописі.
Як пише NewsMaker із посиланням на заяву МЗС країни, у відомстві засудили порушення повітряного простору з боку безпілотників РФ. Крім цього, там терміново викликали призначеного посла Росії в Молдові, щоб вимагати офіційних пояснень.
"Ці інциденти становлять серйозну загрозу безпеці наших громадян, а також стабільності в регіоні. На щастя, ніхто не постраждав, але подібні порушення повітряного простору Молдови неприйнятні і миритися з цим не можна", - заявила МЗС.
- Увечері середи, 12 лютого, Росія запустила ударні безпілотники по території України. Унаслідок цього постраждала припортова інфраструктура на Одещині, жінка отримала поранення.
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