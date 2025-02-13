У Молдові знайшли уламки безпілотника РФ: МЗС країни викликало російського посла

Про це повідомляє поліція Молдови.

Зазначається, що на території Молдови були знайдені два російські безпілотники. Один з них помітили на сільськогосподарському полі поблизу села Чумай Тараклійського району, а інший вибухнув у полі приблизно за 1,5 кілометра від Чадир-Лунга.

"Експерти вибухотехнічного відділу поліції наразі перебувають на місцях і проводять розслідування, після чого безпілотники будуть детально досліджені", - йдеться у дописі.

Як пише NewsMaker із посиланням на заяву МЗС країни, у відомстві засудили порушення повітряного простору з боку безпілотників РФ. Крім цього, там терміново викликали призначеного посла Росії в Молдові, щоб вимагати офіційних пояснень.

"Ці інциденти становлять серйозну загрозу безпеці наших громадян, а також стабільності в регіоні. На щастя, ніхто не постраждав, але подібні порушення повітряного простору Молдови неприйнятні і миритися з цим не можна", - заявила МЗС.