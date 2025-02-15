У Берліні відкриють перший "Хаб єдності" для українців

Про це повідомив віцепрем'єр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

Відповідний документ уклали між міністерством внутрішніх справ і батьківщини Німеччини та Міністерством національної єдності України.

За словами Чернишова, хаб стане місцем для об'єднання українців, надання консультаційної та інтеграційної підтримки, а також розвитку культурних й освітніх ініціатив. Крім того, в Unity Hub надаватимуть необхідну допомогу тим українцям, які хочуть повернутися додому.

"Це важливий крок у розбудові інституційної підтримки наших громадян за кордоном! Від моменту розробки концепції до підписання документа пройшло всього два місяці – і вже незабаром відбудеться передача приміщення для хабу", – додав Чернишов.