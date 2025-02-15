У Берліні відкриють перший "Хаб єдності" для українців
Україна та Німеччина на полях Мюнхенської безпекової конференції підписали декларацію про відкриття в Берліні Unity Hub ("Хабу єдності") для українців за кордоном
Про це повідомив віцепрем'єр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов.
Відповідний документ уклали між міністерством внутрішніх справ і батьківщини Німеччини та Міністерством національної єдності України.
За словами Чернишова, хаб стане місцем для об'єднання українців, надання консультаційної та інтеграційної підтримки, а також розвитку культурних й освітніх ініціатив. Крім того, в Unity Hub надаватимуть необхідну допомогу тим українцям, які хочуть повернутися додому.
"Це важливий крок у розбудові інституційної підтримки наших громадян за кордоном! Від моменту розробки концепції до підписання документа пройшло всього два місяці – і вже незабаром відбудеться передача приміщення для хабу", – додав Чернишов.
- Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко 14 лютого повідомив, що уряд урегулював питання видачі паспортів українцям призовного віку, які перебувають за кордоном. Вони зможуть отримати документи вже наступного тижня.
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