Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У МВС повідомили, коли українські чоловіки за кордоном зможуть отримати паспорти

У МВС повідомили, коли українські чоловіки за кордоном зможуть отримати паспорти

Юлія Юліна
14 лютого, 2025 п'ятниця
14:32
Суспільство

Уряд урегулював питання видачі паспортів українцям призовного віку, які перебувають за кордоном. Вони зможуть отримати документи вже наступного тижня

Зміст

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП "Документ", зможуть з наступного тижня отримати виготовлені паспорти. Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця прибуття надсилатимуть у порядку черговості подачі документів", - написав він.

Міністр пояснив, що владі потрібен був час для унормування процесу відновлення видачі документів, аби він відповідав чинному законодавству України.

Клименко також нагадав, що обов’язковою умовою для оформлення та отримання паспортів громадянами України чоловічої статі віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, є наявність військово-облікових документів.

Теги:
Новини
Україна
біженці з України
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
+0.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.97
  • EUR
    Купівля 43.24
    Продаж 43.93
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
14 лютого
15:45
Прапор США
США можуть "закрити небо" над миротворчими військами в Україні. Thе Times назвав умову
15:44
У Миколаєві 14 лютого вибухнув "невідомий предмет": є загиблі та поранені
15:36
Президент Мексики Клаудія Шейнбаум
Перейменування Мексиканської затоки: президентка Мексики планує подати на Google до суду
15:25
"Не вистачає екіпажів, щоб їх вбивати": DeepState повідомив, що росіяни просунулись у районі Дворічної та Новомлинська на Харківщині
15:25
аптека ліки
Українські виробники знизять ціни на сотню найбільш популярних ліків: Шмигаль розповів подробиці
15:24
Ексклюзив
Володимир Путін
Генерал армії України Маломуж назвав єдиний спосіб змусити Путіна дотримуватися принципів міжнародного права
15:17
Зеленський Трамп
Зеленський обговорить з Трампом плани РФ щодо Білорусі
15:05
Оновлено
Після удару Росії по укриттю ЧАЕС Сибіга провів термінову зустріч з очільником МАГАТЕ Гроссі: про що говорили
14:55
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:54
Німецький виробник розвідувальних БПЛА Quantum Systems планує подвоїти виробництво в Україні
14:48
Віктор Бондар
Суд взяв під варту нардепа Бондаря, якого підозрюють у співорганізації розкрадання коштів Укрзалізниці
14:29
Воювали проти України у складі ПВК "Вагнер" й інших збройних формувань: у Молдові затримали підозрюваних
14:19
"Такий облом": у Netflix уперше прокоментували скандал через ісламофобські висловлювання зірки "Емілії Перес" Карли Гаскон
14:11
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росія готує 15 дивізій у Білорусі й може піти на країни НАТО вже наступного року, – Зеленський
14:08
OPINION
Зеленський за підсумками фіналу війни може не піти на другий строк
14:06
ЗСУ загиблі
Понад 150 українських військовополонених можуть перебувати в Чечні, куди не має доступу Червоний Хрест, – Координаційний штаб
14:04
Якщо ми не в НАТО, то нам потрібна натовська зброя й армія у 1,5 мільйона людей, - Зеленський
14:04
Володимир Зеленський в Давосі
Зеленський планує відвідати Саудівську Аравію, проте з представниками РФ не зустрічатиметься
13:59
Володимир Зеленський
"Ми готові на контингент, який складається навіть виключно з українців – питання в оснащенні": Зеленський
13:56
Оновлено
В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників
13:38
Тільда Свінтон
Тільда Свінтон у промові на Берлінале засудила Трампа, який "любʼязний з воєнними злочинцями"
13:36
Крістоф Гойсген
Росіян не запросили на Мюнхенську безпекову конференцію
13:22
Закликали до держперевороту в Україні: СБУ затримала шістьох псевдоактивістів
13:07
Оновлено
російський БПЛА влучив у саркофаг ЧАЕС
Російський БПЛА із фугасною боєголовкою влучив у саркофаг ЧАЕС. Зеленський назвав це "привітом Путіна" учасникам безпекової конференції
12:59
Андрій Сибіга
"Прислухайтеся до України і не повторюйте минулих помилок": Сибіга звернувся до учасників Мюнхенської безпекової конференції
12:56
Володимир Зеленський
Україна - №1 у світі з виробництва дронів, - Зеленський
12:51
OPINION
Найближчим часом не варто очікувати на "договорняки" чи вибори
12:44
"Не знаємо, як складеться майбутнє": гурт "Діти інженерів" оголосив про тривалу паузу у творчості
12:43
Рустем Умєров і Кая Каллас
Умєров у Брюсселі зустрівся з Лекорню та Каєю Каллас: обговорили спільні проєкти у сфері ОПК і безпеку Європи
12:27
Порушена герметичність: експертка з питань ядерної енергетики Кошарна про удар РФ по укриттю на ЧАЕС
12:09
Netflix розробляє серіал за настільною грою "Підземелля та дракони"
12:03
OPINION
Чи очікувати проблем з газом через ворожі удари та похолодання
11:55
Офіс генпрокурора
Офіс генпрокурора повідомив про кримінальні провадження проти п’яти громадян, щодо яких Зеленський увів у дію санкції РНБО
11:51
Герман Галущенко
Жодних планів з підняття тарифів на електроенергію на сьогодні немає, - Галущенко
11:43
Пресреліз
Еспресо лого
Еспресо на супутнику: нові координати налаштування
11:24
Депутати "Європейської Солідарності" заблокували трибуну Ради, в роботі парламенту оголосили перерву
11:12
Олександр Мережко
Принципових рішень на Мюнхенській конференції не ухвалюватимуть, – нардеп Мережко
11:06
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Відбувається пробудження Європи під холодним душем з боку США, - Згурець
11:01
Оновлено
У Луцьку стався вибух: є постраждалі, причетного затримали
Росіяни скинули КАБи на житлові будинки у Запорізькій області: загинула жінка
10:36
Коригував удари РФ по Силах оборони в Миколаєві: СБУ затримала рецидивіста-агента ФСБ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV