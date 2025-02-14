У МВС повідомили, коли українські чоловіки за кордоном зможуть отримати паспорти

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП "Документ", зможуть з наступного тижня отримати виготовлені паспорти. Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця прибуття надсилатимуть у порядку черговості подачі документів", - написав він.

Міністр пояснив, що владі потрібен був час для унормування процесу відновлення видачі документів, аби він відповідав чинному законодавству України.

Клименко також нагадав, що обов’язковою умовою для оформлення та отримання паспортів громадянами України чоловічої статі віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, є наявність військово-облікових документів.