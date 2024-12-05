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Лубінець заявив, що 18-річні хлопці за кордоном мають отримувати паспорти лише за наявності військово-облікового документа

Юлія Юліна
5 грудня, 2024 четвер
16:28
Суспільство Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що всі громадяни, незалежно від того, де вони перебувають, повинні дотримуватися законодавства України

Зміст

Про це він сказав на брифінгу під час Міжнародної правозахисної конференції "Відвойовуючи права людини. Зберігаючи демократію".

"Є порядок, на підставі якого задля того, щоб отримати документи про громадянство України, а саме паспорт громадянина України, треба надати виключний перелік документів. В тому числі в цьому переліку є документ щодо військового обліку", - зазначив Лубінець.

За його словами, Україна не може робити винятків для тих, хто перебуває за кордоном.

"Бо це буде дискримінаційний підхід. Я вважаю, що у нас принцип підходу повинен бути однаковий до всіх. Усі рівні у своїх правах та обов'язках", - наголосив омбудсмен.

Раніше ЗМІ повідомляли, що паспортні сервіси за кордоном масово відмовляють чоловікам 18 років, щодо яких відсутній запис в Реєстрі призовників "Оберіг", у прийомі документів для оформлення чи обміну паспорта громадянина України й закордонного паспорта. Зокрема йдеться про тих, хто виїхав з України на початку повномасштабного вторгнення, бувши неповнолітнім, і не встиг фізично стати на облік у ТЦК.

  • Улітку стало відомо, що МЗС планує цифровізувати частину послуг, аби надати більшій кількості українців за кордоном безперешкодний доступ до них, а також знизити навантаження на консулів.
Теги:
Новини
мобілізація
Війна з Росією
біженці з України
Дмитро Лубінець
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