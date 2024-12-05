Лубінець заявив, що 18-річні хлопці за кордоном мають отримувати паспорти лише за наявності військово-облікового документа

Про це він сказав на брифінгу під час Міжнародної правозахисної конференції "Відвойовуючи права людини. Зберігаючи демократію".

"Є порядок, на підставі якого задля того, щоб отримати документи про громадянство України, а саме паспорт громадянина України, треба надати виключний перелік документів. В тому числі в цьому переліку є документ щодо військового обліку", - зазначив Лубінець.

За його словами, Україна не може робити винятків для тих, хто перебуває за кордоном.

"Бо це буде дискримінаційний підхід. Я вважаю, що у нас принцип підходу повинен бути однаковий до всіх. Усі рівні у своїх правах та обов'язках", - наголосив омбудсмен.

Раніше ЗМІ повідомляли, що паспортні сервіси за кордоном масово відмовляють чоловікам 18 років, щодо яких відсутній запис в Реєстрі призовників "Оберіг", у прийомі документів для оформлення чи обміну паспорта громадянина України й закордонного паспорта. Зокрема йдеться про тих, хто виїхав з України на початку повномасштабного вторгнення, бувши неповнолітнім, і не встиг фізично стати на облік у ТЦК.