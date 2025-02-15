Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ До Києва 24 лютого приїде увесь склад Єврокомісії, - нардеп Гончаренко

До Києва 24 лютого приїде увесь склад Єврокомісії, - нардеп Гончаренко

Катерина Ганжа
15 лютого, 2025 субота
18:29
Світ Єврокомісія

У понеділок, 24 лютого, до української столиці прибуде увесь склад Європейської Комісії

Зміст

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у себе в Telegram-каналі. 

"24 лютого в Київ приїде весь склад Європейської Комісії!", - написав Гончаренко. 

 

Жодних подробиць щодо візиту нардеп не оприлюднив. 

Якщо ж візит дійсно відбудеться, то виходячи зі слів Гончаренка, до української столиці прибудуть 27 делегатів. 

  • У Європейському парламенті 27 листопада 2024 року проголосували за новий склад Єврокомісії 2024-2029 на чолі з чинною президенткою Урсулою фон дер Ляєн. 
Теги:
Новини
Україна
Олексій Гончаренко
новини Києва
Європейська комісія
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
-6.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.47
    Купівля 41.47
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 43.27
    Продаж 43.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
15 лютого
18:37
Аліса Вайдель
Лідерка ультраправої німецької партії AfD Вайдель таємно проводила зустрічі з послом Китаю, – Bild
18:33
Огляд
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
Завершення карʼєри Усика та перша поразка Берінчика: головні новини українського спорту за тиждень
18:13
Жан-Ноель Барро
Європі доведеться приймати "складні рішення" задля власної безпеки, – очільник МЗС Франції Барро
18:00
Ексклюзив
Ілюстративне фото
Постає питання соціальної справедливості: військовий експерт Снєгирьов про контракти для добровольців віком 18-24
18:00
OPINION
Чому Зеленський такий дріб'язковий
17:59
Оновлено
Теракт в Миколаєві
Як у Миколаєві загинула завербована ФСБ жінка: в мережі оприлюднено відео
17:40
Ексклюзив
Дональд Трамп
США сьогодні не здатні протистояти Росії й Китаю, - Безсмертний
17:14
Херсонська область
На Херсонщині росіяни атакували автівку волонтерки, яка доставляла гуманітарну допомогу
17:03
Кіт Келлог
Келлог назвав учасників майбутніх перемовин: українці, росіяни, США як посередники і зовсім без Європи
17:00
Ексклюзив
Деніел Фрід
"Фіксування фронтової лінії не означає відмову України від кордонів 1991 року", - Фрід
16:58
Оновлено
Мюнхенська безпекова конференція-2025
Мюнхенська безпекова конференція-2025. День другий. Головні події і заяви
16:52
Кіт Келлог
Келлог: війну треба завершити швидше ніж за рік, я беру 180 днів
16:38
ЗСУ
На фронті з початку доби відбулось 176 боїв, з них 47 – на Покровському напрямку
16:21
Володимир Зеленський
РФ повинна відійти принаймні до кордонів станом на лютий 2022 року, – Зеленський
16:18
Ексклюзив
ССО ЗСУ
Хоча понад 90% посад є бойовими, нам потрібно чимало людей на тилові вакансії, - речниця "ССО Рекрутинг" Фурман
16:10
опалення
У Дарницькому районі Києва сталася аварія на тепломережі, без тепла 44 будівлі
16:03
OPINION
блог Євген Магда
"Зачистка" від Банкової: чому санкціонували Жеваго?
15:53
Сербія
Демонстрації переросли в найбільший рух протесту в Сербії за останні роки: в Крагуєваці триває антиурядова акція протесту
15:41
"Ми хочемо миру через силу, а не війни через слабкість", - прем’єр Нідерландів Схооф
15:30
російський військовий корабель
РФ виводить з Сирії судна, наповнені боєприпасами, - міноборони Британії
15:27
OPINION
Чому Трамп не любить Зеленського? Як симпатії президентів визначатимуть долю України
15:23
МЗС України
МЗС України засудило проведення "дострокових президентських виборів" у самопроголошеній Абхазії
15:03
Ексклюзив
ВПС Польщі
Підтримка США у вигляді ВПС для допомоги європейцям у разі нового наступу РФ є частиною майбутніх домовленостей, - Фрід
15:02
Антоніу Кошта
"Тільки Україна може визначити, коли є умови для переговорів", - президент Євроради Кошта
14:38
Фрідріх Мерц
Кандидат у канцлери Німеччини від ХДС Мерц підтримав передачу Україні ракет Taurus у координації з партнерами
14:35
санкції
"Такі дії президента є незаконними і свавільними". Українські правозахисники виступили з заявою щодо застосування персональних санкцій проти Порошенка, Жеваго, Коломойського та Боголюбова
14:24
москва червона площа
Італійський співак каже, що його запросили на "концерт миру" до Москви
14:05
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
"Ми маємо зробити так, щоб Україна та Європа виграли цю війну", - прем'єрка Данії Фредеріксен
14:04
Ексклюзив
путін трамп
Обмін українськими територіями призведе до агресії на території Балтійських країн, - Безсмертний
14:04
OPINION
Трампівська ідея виборів в Україні може бути на руку Путіну
14:03
в'язниця
У Польщі серед понад 2,5 тис. ув’язнених іноземців найбільше українців
13:56
У Молдові перекинувся автобус Київ - Кишинів: постраждали 16 людей
13:36
Дональд Туск
"Європі терміново потрібен власний план дій щодо України та нашої безпеки", - Туск
13:30
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
NBC: команда Трампа пропонує розмістити війська США для охорони родовищ рідкісноземельних мінералів в Україні
13:26
Оновлено
Володимир Зеленський у Брюсселі
Зеленський заявив, що українці проти виборів під час війни. Виправлено
13:10
Ексклюзив
Біля Дворічної ситуація складна. Окупанти на човнах і плотах переправляються на правий берег річки Оскіл, - командир полку "Ахіллес"
13:01
У Кременчуці двоє дітей провалилися під кригу на Дніпрі
12:48
Володимир Зеленський
Якби США не затримували допомогу, Україна не втратила б 4 тис. км² територій, - Зеленський
12:42
Володимир Зеленський
"Ми все ще розмовляємо": Зеленський прокоментував угоду зі США щодо рідкісноземельних ресурсів
12:40
Укроборонпром і французька компанія Thales International створять спільне підприємство: що вироблятимуть
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV