До Києва 24 лютого приїде увесь склад Єврокомісії, - нардеп Гончаренко
У понеділок, 24 лютого, до української столиці прибуде увесь склад Європейської Комісії
Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у себе в Telegram-каналі.
"24 лютого в Київ приїде весь склад Європейської Комісії!", - написав Гончаренко.
Жодних подробиць щодо візиту нардеп не оприлюднив.
Якщо ж візит дійсно відбудеться, то виходячи зі слів Гончаренка, до української столиці прибудуть 27 делегатів.
- У Європейському парламенті 27 листопада 2024 року проголосували за новий склад Єврокомісії 2024-2029 на чолі з чинною президенткою Урсулою фон дер Ляєн.
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