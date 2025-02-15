До Києва 24 лютого приїде увесь склад Єврокомісії, - нардеп Гончаренко

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у себе в Telegram-каналі.

"24 лютого в Київ приїде весь склад Європейської Комісії!", - написав Гончаренко.

Жодних подробиць щодо візиту нардеп не оприлюднив.

Якщо ж візит дійсно відбудеться, то виходячи зі слів Гончаренка, до української столиці прибудуть 27 делегатів.