Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії
У Європейському парламенті 27 листопада проголосували за новий склад Єврокомісії 2024-2029 на чолі з чинною президенткою Урсулою фон дер Ляєн
Про це йдеться на сайті Європарламенту.
За склад Комісії, який раніше запропонувала фон дер Ляєн, проголосували 370 депутатів, проти виступили 282, а ще 36 утрималися від голосування.
Нова Єврокомісія розпочне роботу 1 грудня.
- Раніше Європейська рада погодила кандидатури для призначення на керівні посади у ключових інституціях ЄС. Зокрема, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас була запропонована на посаду високого представника ЄС. Після цього естонський президент Алар Каріс призначив новий уряд країни, який очолюватиме премʼєр Крістен Міхал.
- У жовтні колишня прем'єрка Естонії та наступна очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що на новій посаді серед її пріоритетів буде зміцнення безпеки ЄС та питання розв'язання війни Росії проти України.
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