Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

За склад Комісії, який раніше запропонувала фон дер Ляєн, проголосували 370 депутатів, проти виступили 282, а ще 36 утрималися від голосування.

Нова Єврокомісія розпочне роботу 1 грудня.

European Commission 2024-2029 ???????? pic.twitter.com/nhC7tl1pC1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 27, 2024