Якщо Трамп поступиться вимогам Путіна, це зробить його слабким в очах громадськості – а цього він точно не хоче, - американський експерт Фрід

Про це він розповів в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на Еспресо.

"Безперечно, Путін намагатиметься маніпулювати Трампом. Не варто очікувати, що він вестиме переговори в дусі доброї совісті. Те, що колись говорили про Радянський Союз, цілком актуальне й щодо Путіна: він не сприймає логіку розуму, але реагує на логіку сили. Саме тому Сполучені Штати та Європа повинні зберігати й посилювати тиск на Росію – і деякі представники адміністрації Трампа це усвідомлюють", - зазначив Фрід.

Цілком зрозуміло, що українці будуть перейматися кожною зустріччю між Трампом і Путіним без участі України. Це цілком природно. Однак багато залежить від деталей.

"Якщо Путін проявить надмірну жадібність, стане надто агресивним або висуне нереалістичні вимоги, цілком можливо, що Трамп відмовиться від подальших поступок. Якщо Трамп поступиться вимогам Путіна або дозволить йому маніпулювати ситуацією, це зробить його слабким в очах громадськості – а цього він точно не хоче. Мені зрозуміле занепокоєння України. Зустріч президента Зеленського із віцепрезидентом Венсом у Мюнхені - це правильний крок. Україна має можливості впливати на підхід адміністрації Трампа. Попереду дуже інтенсивний етап переговорів, але в України є важливі стратегічні переваги. Вона не лише ефективно стримує російські збройні сили, а й контролює частину Курської області", - зауважив дипломат.

Читайте також: Путін планує оголосити про "перемогу" в Україні попри реальний стан справ, - Гегсет

Попри значний тиск, українські військові демонструють стійкість, гнучкість і креативність у протидії російській агресії. Зараз США стоять перед важливим вибором, і є надія, що він буде правильним. До того ж український уряд вибудував співпрацю з адміністрацією Трампа набагато ефективніше, ніж цього можна було очікувати.

"Нещодавно Трамп заявив, що прагне забезпечити доступ США до українських родовищ корисних копалин, що дозволило б американським компаніям займатися їх видобутком. Він припустив, що такий доступ міг би, певною мірою, компенсувати військову допомогу, яку США надавали Україні. В свою чергу український уряд погодився на це. Основна перевага такого порозуміння полягає в тому, що Трамп фактично визнав, що вільна й суверенна Україна відповідає інтересам США. Адже він прагне, щоб саме американці, а не росіяни, отримали доступ до цих ресурсів. Якщо така аргументація переконує Трампа, що підтримка України відповідає інтересам Америки, то її можна прийняти як робочий підхід", - сказав Фрід.

Читайте також: NBC: команда Трампа пропонує розмістити війська США для охорони родовищ рідкісноземельних мінералів в Україні

За його словами, український уряд повинен і надалі проявляти креативність у взаємодії з адміністрацією Трампа.

"Хоча процес буде непростим у багатьох аспектах, проте є реальна ймовірність, що Трамп відкине вимоги Путіна і зрештою підтримає Україну. Вкрай важливо, щоб Україна залишалася партнером, з яким американці можуть працювати, особливо якщо Путін спробує ввести Трампа в оману — а він, найімовірніше, саме це і зробить", - резюмував він.

Спроба підготовки переговорів між РФ та Україною за участі США. Що відомо