Держсекретар США Рубіо провів телефонну розмову з Лавровим

Про це пише російське міністерство закордонних справ.

Розмову провели нібито за ініціативи Вашингтона.

Під час діалогу Лавров і Рубіо начебто домовилися про підтримку каналу комунікації для "розв'язання проблем у російсько-американських відносинах".

Крім того, сторони обговорили взаємну налаштованість, зокрема щодо "врегулювання навколо України, ситуації в Палестині та загалом на Близькому Сході й на інших регіональних напрямках", - зазначили в російському МЗС.

Очільники зовнішніх відомств також нібито домовились найближчим часом організувати зустріч експертів для узгодження конкретних кроків щодо взаємного зняття перешкод для роботи закордонних представництв РФ та США.

"Лавров і Рубіо підтвердили готовність спільно працювати над відновленням взаємоповажного міждержавного діалогу в руслі заданої президентами тональності. Домовилися про регулярні контакти, зокрема для підготовки російсько-американської зустрічі на вищому рівні", – додали в МЗС РФ