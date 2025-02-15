Держсекретар США Рубіо провів телефонну розмову з Лавровим
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у суботу, 15 лютого, провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо
Про це пише російське міністерство закордонних справ.
Розмову провели нібито за ініціативи Вашингтона.
Під час діалогу Лавров і Рубіо начебто домовилися про підтримку каналу комунікації для "розв'язання проблем у російсько-американських відносинах".
Крім того, сторони обговорили взаємну налаштованість, зокрема щодо "врегулювання навколо України, ситуації в Палестині та загалом на Близькому Сході й на інших регіональних напрямках", - зазначили в російському МЗС.
Очільники зовнішніх відомств також нібито домовились найближчим часом організувати зустріч експертів для узгодження конкретних кроків щодо взаємного зняття перешкод для роботи закордонних представництв РФ та США.
"Лавров і Рубіо підтвердили готовність спільно працювати над відновленням взаємоповажного міждержавного діалогу в руслі заданої президентами тональності. Домовилися про регулярні контакти, зокрема для підготовки російсько-американської зустрічі на вищому рівні", – додали в МЗС РФ
- Bloomberg 15 лютого писало, що наступного тижня високопосадовці Сполучених Штатів Америки та Росії можуть приїхати до Саудівської Аравії, аби підготувати ґрунт для зустрічі американського лідера Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна.
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