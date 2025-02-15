Наступного тижня високопосадовці США та РФ можуть зустрітися у Саудівській Аравії аби підготувати ґрунт для зустрічі Трампа і Путіна, - Bloomberg
Наступного тижня високопосадовці Сполучених Штатів Америки та Росії можуть приїхати до Саудівської Аравії, аби підготувати ґрунт для зустрічі американського лідера Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Як зазначають у виданні, деталі зустрічі та список учасників ще узгоджують, однак, за словами джерел, у ній, імовірно, братимуть участь радники з національної безпеки.
Також очікується приїзд офіційних осіб з України.
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Одне з джерел Bloomberg повідомило, що мета полягає в тому, щоб зафіксувати дату до початку священного місяця Рамадан.
- Раніше очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що невдовзі посадовці з Росії та США зустрінуться у Саудівській Аравії для переговорів щодо війни. За його словами, Україна теж стане частиною зустрічі.
- Згодом повідомлялося, що Саудівська Аравія схвалила телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним та висловила готовність прийняти їхній саміт на своїй території.
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