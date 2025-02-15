Наступного тижня високопосадовці США та РФ можуть зустрітися у Саудівській Аравії аби підготувати ґрунт для зустрічі Трампа і Путіна, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Як зазначають у виданні, деталі зустрічі та список учасників ще узгоджують, однак, за словами джерел, у ній, імовірно, братимуть участь радники з національної безпеки.

Також очікується приїзд офіційних осіб з України.

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Одне з джерел Bloomberg повідомило, що мета полягає в тому, щоб зафіксувати дату до початку священного місяця Рамадан.