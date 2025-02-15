Коли продивлявся новини економіки, порадів за вітчизняні компанії. Бо прочитав заголовок "Акції українських компаній стрімко дорожчають на новинах про початок перемовин Трампа про мир" із лідом "Курс акцій агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі з початку торгів у четвер станом на 11:00 (за Києвом) підскочив на 13,29%, Ferrexpo – на 18,06% на новинах попереднього вечора щодо початку Трампом переговорів про мир з лідерами Росії та України Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським".

Інші вітчизняні компанії теж додали, хоча і менше, ніж лідер Ferrexpo Костянтина Жеваго і МХП Юрія Косюка на другому.

Й буквально за декілька хвилин прочитав ще одну новину про Жеваго — про те, що він потрапив під санкції РНБО в компанії з Коломойським, Боголюбовим, Медведчуком і Порошенком.

Після запровадження цих санкцій вже багато хто детально пояснив, що санкції РНБО вводяться проти ворожих організацій та громадян інших країн. З переліку нинішніх фігурантів санкцій під ці вимоги повністю потрапляє тільки Медведчук. Для громадян України є інший та чіткий механізм — висувається звинувачення, збирається доказова база, справа розглядається у суді, судом виноситься вирок.

Читайте також: "Зачистка" від Банкової: чому санкціонували Жеваго? Але й при президенті Порошенку, й при президенті Зеленському замість цього шляху проти противників влади успішно використовувались санкції РНБО. І цього разу складається враження, що санкції писали, що називається "на колінці", дуже поспішаючи. Настільки, що моєму ровесникові Жеваго замість 1974 року народження вписали 1957 – про це написав журналіст Максим Савчук.

Чому ж саме Жеваго потрапив у новий санкційний список? Однією із причин може бути намір послабити його позиції у намаганнях відстояти власний бізнес від спроб "віджиму", які тривають вже не перший рік.

Другою причиною може бути те, що афільовані з його родиною компанії фінансують вітчизняні медіа. В умовах, коли влада готується до виборів "переформатування" медійного поля – серед її пріоритетів.

…З погляду формування позитивного іміджу України для інвесторів "американські гірки" Жеваго можуть мати негативний вплив. Бо в один і той же день компанія Жеваго стає чемпіоном зі здорожчання акцій на Лондонській фондовій біржі, і тут же з’являється повідомлення про застосування санкцій проти Жеваго. Читайте також: Як Жеваго під санкціями Росії міг постачати туди КрАЗи?

З додатковим роз’ясненням від президента Зеленського стосовно фігурантів санкцій, що "мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців".

Ну, і наостанок не можна не згадати "маленький" нюанс – Костянтин Жеваго вже є фігурантом санкцій. Російських. Бо у жовтні 2018 року Росія в особі тодішнього президента Медведєва застосувала проти Жеваго особисті санкції за загрозу національній безпеці РФ.