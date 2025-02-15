Лідерка ультраправої німецької партії AfD Вайдель таємно проводила зустрічі з послом Китаю, – Bild
Лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) протягом кількох років таємно проводила зустрічі з колишнім послом Китаю в Німеччині Ву Кеном
Про це йдеться в розслідуванні Bild.
Два джерела всередині AfD повідомили виданню, що Вайдель приблизно раз на місяць зустрічалася з Ву Кеном, який був послом Китаю в Німеччині з 2019 по 2024 рік. Водночас ці зустрічі не були внесені до її календаря і мали залишатися в таємниці, пише Bild.
У виданні зазначили, що Ву Кен приймав Вайдель не в посольстві, а у своїй приватній резиденції в Берліні. Лідерка AfD у бесіді з Bild визнала, що бувала там кілька разів, проте, за її словами, зустрічі відбувалися "можливо, раз на дев'ять місяців".
Вайдель пояснила, що після початку повномасштабної війни в Україні хотіла отримати уявлення про китайську позицію. Однак конкретних деталей зустрічей вона не розкрила, сказавши лише, що "китайці надають великого значення формальностям".
Bild зауважило, що зустрічі лідерки AfD та посла Китаю за часом збігалися зі шпигунським скандалом навколо AfD. У квітні 2024 року генеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника головного кандидата на виборах до Європарламенту від AfD Максиміліана Краха.
Речник з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС Родеріх Кізеветтер назвав зустрічі Вайдель із китайським послом "дуже незвичайною ситуацією". На його думку, "це може свідчити про прямий або непрямий вплив Китаю на лідера партії".
- У січні на передвиборчому з'їзді партії "Альтернатива для Німеччини" Алісу Елізабет Вейдель було висунуто кандидаткою у канцлери ФРН.
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