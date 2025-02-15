Постає питання соціальної справедливості: військовий експерт Снєгирьов про контракти для добровольців віком 18-24

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Хлопець у 18 років приходить на рік і отримує грошеве забезпечення у розмірі 1 млн грн, а кістяк Сил оборони України, що не є секретом ні для кого, – чоловіки віком від 40 років. Тобто, умовно кажучи, люди, які 18-річним можуть бути батьками, отримують матеріальне забезпечення у розмірі 120 тис. грн, причому воюють з 2022 року або з 2014 року. І тут постає питання соціальної справедливості - чому люди без ротацій, без демобілізації воюють з моменту повномасштабного вторгнення й отримують 120 тис. грн, натомість прийде юнак 18 років, отримає мільйон і за рік піде з лав Сил оборони України?", - зауважив військовий експерт.

За його словами, питання соціальної справедливості фактично розколює українське суспільство та поляризує українську армію.

"Уявімо ставлення до цього 18-річного юнака, який прийшов за контрактом, де служать люди більш серйозного віку та отримують вдесятеро меншу зарплатню, - дідівщина, яку ми пам'ятаємо в радянській армії, здасться дитячими забавками. І в чому взагалі сенс подібного роду контрактів? Скільки збираються знайти 18-річних та 25-річних? Чому влада не підіймає питання, що у нас величезний мобілізаційний потенціал? Тут йдеться про так званих спецпенсіонерів, спецоблік – це молоді пенсіонери МВС, СБУ, прокуратури, яких за оцінками спеціалістів близько 300 тис. Цей мобілізаційний резерв мав би вирішити питання поповнення особового складу та проведення ротацій хоча б на рівні підрозділів. Знову – ані пари з вуст, бо бояться зазіхнути на "свята святих" – силовий блок. І в цьому у нас виникає якийсь нонсенс", - резюмував Дмитро Снєгирьов.