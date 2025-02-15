Європі доведеться приймати "складні рішення" задля власної безпеки, – очільник МЗС Франції Барро
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європа повинна буде "зробити важкий вибір і піти на жертви", аби впоратися із загрозами, які стоять перед нею
Про це він сказав 15 лютого на Мюнхенській безпековій конференції, передає Reuters.
"Ми повинні підготуватися. Нам доведеться пережити важкі дні, прийняти складні рішення і навіть піти на жертви, яких ми не очікували дотепер, щоб забезпечити цю безпеку", – заявив Барро перед журналістами.
Міністр також додав, що після переговорів з держсекретарем США Марко Рубіо він вважає, що американська адміністрація все ще формує свою позицію щодо того, як вона повинна реагувати на війну в Україні.
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європі терміново потрібен власний план дій щодо України та власної безпеки, в іншому випадку "майбутнє вирішуватимуть інші глобальні гравці".
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