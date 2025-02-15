Європі доведеться приймати "складні рішення" задля власної безпеки, – очільник МЗС Франції Барро

Про це він сказав 15 лютого на Мюнхенській безпековій конференції, передає Reuters.

"Ми повинні підготуватися. Нам доведеться пережити важкі дні, прийняти складні рішення і навіть піти на жертви, яких ми не очікували дотепер, щоб забезпечити цю безпеку", – заявив Барро перед журналістами.

Міністр також додав, що після переговорів з держсекретарем США Марко Рубіо він вважає, що американська адміністрація все ще формує свою позицію щодо того, як вона повинна реагувати на війну в Україні.