Ірландія передасть Україні радіолокаційні системи для посилення ППО
Уряд Ірландії у понеділок, 24 лютого, оголосив про передачу Україні радіолокаційних систем для посилення протиповітряної оборони
Про це пише The Irish Times.
Як зазначається, Ірландія має намір передати значну частину своїх застарілих систем ППО, включно з радіолокаційними комплексами Giraffe Mark IV, для захисту українських міст і селищ. Цей крок є частиною зобов'язань уряду з надання Україні нелетального військового обладнання та навчання.
Раніше країна брала участь у внесках ЄС на користь Києва, проте їхній внесок обмежувався "несмертоносними" цілями, такими як постачання дизельного пального для артилерійських установок і розмінування.
За даними джерел видання, передача оборонних систем спрямована на демонстрацію незмінної солідарності з Україною, особливо в умовах тиску на українське керівництво з боку адміністрації Дональда Трампа, яка прагне домовитися з Росією про припинення війни.
Очікується, що Ірландія підтвердить свою підтримку України на міжнародних зустрічах у Брюсселі та ООН у Нью-Йорку, які відбудуться у третю річницю повномасштабного російського вторгнення.
Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що у березні Європейський Союз виділить Україні 3,5 мільярда євро допомоги та посилить підтримку у забезпеченні енергетичної безпеки.
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